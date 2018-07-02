У певицы МакSим обнаружили проблемы с мозгом

Говорят, еще несколько месяцев назад певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) почувствовала недомогание. Ей стало плохо перед выступлением. "Началось сильное головокружение, боль, шум в ушах. До этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала – и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью", – рассказали в близком окружении Максимовой.

Певица прошла обследование, в результате которого ей поставили неутешительный диагноз. "Были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом", – цитирует близкого к артистке человека StarHit.

Дело в том, что Марина старается везде успеть – и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать. При этом подъем, как правило, ранний, потому что младшая наследница – жаворонок.

Исполнительница постаралась успокоить встревоженных поклонников. "Поводов для сильного беспокойства нет. Я долго откладывала момент, не придавала симптомам значения, но сейчас намерена плотно заняться здоровьем. А все свободное время проводить с детьми", – рассказала журналистам Максимова. Ранее артистка успокоила фанатов, сообщив, что не заканчивает музыкальную карьеру, а лишь делает перерыв. Вскоре певица порадует поклонников новыми песнями. "Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом", – пообещала певица.

Исполнительница постаралась успокоить встревоженных поклонников. "Поводов для сильного беспокойства нет. Я долго откладывала момент, не придавала симптомам значения, но сейчас намерена плотно заняться здоровьем. А все свободное время проводить с детьми", – рассказала журналистам Максимова.