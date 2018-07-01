Поклонники боятся за здоровье беременной жены Дмитрия Тарасова

Меньше месяца осталось до того момента, когда третья супруга Дмитрия Тарасова подарит ему долгожданную дочь – счастливое событие должно произойти уже в июле. Несмотря на поздний срок беременности, Анастасия Костенко продолжает вести активный образ жизни, что зачастую возмущает ее подписчиков. Еще одним поводом для обсуждения на днях стала чрезмерная худоба девушки. По словам модели, сейчас она весит чуть больше 56 килограммов. Однако она категорически отрицает использование специальных диет, и с удовольствием делится с поклонниками секретами идеальной фигуры.

«Не думала, что столько вопросов будет связано с моим питанием. На сегодняшний день мой вес 56,6 кг. На диетах я не сижу! Питаюсь три раза в день и три раза в день у меня перекус, итого – 6. Практически не употребляю жареную и жирную пищу, так как пользы ноль, сплошная тяжесть, да и жалко свой организм, работающий за двоих. Придерживаюсь рекомендаций гастроэнтеролога и своего ведущего врача. Очень грустно было прощаться со своей любимой черешней, ведь для беременных эта ягода одна из нежелательных, поскольку относится к разряду газообразующих», – сообщила Анастасия.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 15 Июн 2018 в 10:09 PDT

Кроме того Костенко подробно описала свой рацион на день, который ей рекомендовали врачи частного госпиталя, где девушка планирует впервые стать мамой.

«Важно, чтобы завтраки были ежедневно. Например: омлет из двух яиц, цельнозерновой хлеб и помидор, каша овсяная на молоке, бутерброд с цельнозерновым хлебом и сыром, груша, творожная запеканка с любимыми фруктами или сырники с ягодным соусом. В качестве обеда может быть рыба с лаймом и рис с овощами, тыквенный суп с кусочками курицы или индейки, борщ, уха. На ужин можно лосось на гриле с овощами, вареные креветки с диким рисом, кальмары с овощами. Что можно есть на перекус? Палочки из моркови, сладкого перца, огурца и сельдерея, спаржа с йогуртовым соусом, салаты из овощей и листовой зелени, различные фрукты или ягоды, кефир, молоко, натуральный йогурт», – поделилась Костенко.