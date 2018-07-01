«Замуж за Бузову»: названы имена олигархов, принявших участие в шоу

«Я открываю мир других мужчин», – текст одной из песен Ольги Бузовой оказался не просто словами. Несколько недель назад в солнечной Италии стартовали съемки нового шоу «Замуж за Бузову», в котором самым состоятельным женихам предстоит побороться за сердце телезвезды. Выход на экраны романтического реалити-шоу запланирован на осень, пока же 32-летняя ведущая тщательно выбирает «того самого».

Так, сегодня стали известны первые имена претендентов на сердце Ольги. Среди них – миллионер Евгений Назаров и владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев. Первый занимается криптовалютой и проводит успешные бизнес-тренинги, второй ведет достаточно закрытый образ жизни, но ради внимания Бузовой решился на участие в телешоу.

Евгений Назаров ФОТО: Скриншот с Instagram

Денис Лебедев ФОТО: Скриншот с Instagram

Судя по всему, у Ольги уже появился фаворит. Накануне она посвятила трогательный пост в Instagram одному из мужчин.

«Вряд ли я это скажу тебе в глаза... Поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась», - Бузова умеет интриговать своих поклонников.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 29 Июн 2018 в 10:26 PDT

Недавно Ольга признавалась, что ищет самодостаточного мужчину, на которого она сможет положиться. Знаменитость не нуждается в материальном обеспечении: она сама способна заработать на безбедную жизнь. Более того, певица с недавних пор стала задумываться о детях. Бузова мечтает, чтобы ее любимая бабушка, Алла Тимофеевна, наконец-то увидела правнуков.

Мать Ольги Бузовой, Ирина Александровна, также отмечала, что из ее дочери выйдет прекрасная спутница жизни, ведь она способна на многое ради любимого.

«Если она полюбит, и мужчина попросит ее не работать, то она оставит карьеру. Я видела ее первую любовь – дочка ушла жить к мальчику в коммуналку, ей было все равно. Оля ищет мужчину умнее себя, ей хочется к кому-то тянуться, учиться у других людей», – делилась женщина.

Напомним, полтора года назад Бузова развелась со своим супругом, Дмитрием Тарасовым. И если Дмитрий практически сразу после расставания стал строить отношения с ростовской моделью Анастасией Костенко, то Ольга лишь сравнительно недавно отошла от болезненного разрыва.