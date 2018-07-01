Похорошевший сын Королёвой и Тарзана пошел по стопам отца

Королева начала подготовку к важному событию: на 20 октября у певицы намечен бенефис в Кремле. В честь такого события артистка решила подготовить новые номера.

Изюминкой концерта станет выход на сцену сына Наташи Архипа. Королева так гордится наследником, что даже записала его первую репетицию и выложила видео на своей странице в Instagram.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 29 Июн 2018 в 8:46 PDT

Судя по кадрам, юноша значительно подрос и похорошел. Для дебюта была выбрана композиция "Веришь или нет", которую ранее Наташа исполняла с мужем. Учитывая как сильно сын стал похож на Тарзана, номер должен выйти очень интересным.