День обещает быть непростым, но интересным: гороскоп на 1 июля

Лев

С профессиональной точки зрения день вполне хорош. Ни проблемы, решением которых придется заняться, ни ситуации, в которых вы окажетесь, не будут для вас неожиданными, а это значит, что менять свои планы и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам не придется. Вероятно получение предложений о сотрудничестве – они едва ли будут сулить вам грандиозную прибыль, но дадут возможность в полной мере проявить свои способности и таланты. С новыми знакомыми держитесь настороженно, а вот старым друзьям и давним партнерам постарайтесь напомнить о себе.

С точки зрения романтических отношений день нейтрален. Влияние позитивных тенденций усилится, если вы постарайтесь сменить обстановку, посетите общественные мероприятия, просто постараетесь порадовать себя.

Дева

Дев ждут значительные профессиональные успехи. Можно решить проблемы, которые оказались не по зубам вашим коллегам и предшественникам, доказать свое превосходство над конкурентами. День отлично подходит для общения с влиятельными людьми, проведения переговоров, касающихся смены работы, поиска новых деловых партнеров. Тем, кому предстоят важные встречи, звезды советуют уделить особое внимание своему внешнему виду: необходимо выглядеть хорошо, чтобы произвести благоприятное впечатление на собеседника.

Отношения в семье непросты, сегодня могут напомнить о себе проблемы и разногласия, которые, казалось, остались в далеком прошлом. Любимый человек готов предложить вам помощь и поддержку, однако не всегда ваши желания и намерения будут поняты правильно.

Весы

Чрезвычайно хороши финансовые перспективы, звезды обещают Весам получение крупной суммы или появление новых источников дохода. Удачным будет день для тех, чья работа связана с организацией и проведением светских и развлекательных мероприятий. Нежелательно назначать на этот день важные переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы или карьерного роста, вмешиваться в дискуссии, не имеющие к вам прямого отношения.

Общение с членами семьи поднимет вам настроение, сегодня можно устроить праздник для близких людей или повидать дальних родственников. Юных Весов ожидают романтические признания и чрезвычайно важные свидания.

Скорпион

День обещает быть непростым, но интересным. Преодолевая трудности и самостоятельно решая сложные проблемы, Скорпионы открывают новые грани своего характера, приобретают бесценный опыт. Постарайтесь сосредоточиться на действительно важных вещах, не размениваться на мелочи; итог дня во многом зависит от вашего умения правильно поставить цель.

Возможны споры с родственниками, особенно серьезными будут разногласия с представителями старшего поколения. С любимым человеком вы сможете найти общий язык, если откажетесь от своих предрассудков и стереотипов. Вам полезны умеренные физические нагрузки, занятия спортом, профилактические процедуры – все это не только самочувствие улучшит, но и настроение поднимет.

Стрелец