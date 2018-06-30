Сб, 30.06.2018
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Ксения Собчак ждет второго ребенка

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Ксения Собчак.

ФОТО: Scanpix

Ксения Собчак во второй раз станет матерью. Слухи о беременности телеведущей подтвердила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, пишут Дни.ру.

Очередная волна жарких споров о возможной беременности Собчак разгорелась после того, как Ксения появилась на премии журнала FB в странном наряде.

Платье телеведущей делало яркий акцент на округлившийся живот. И, как заметили поклонники Собчак, дело явно не в том, что Ксения плотно поела перед мероприятием.

Точку в дискуссии поставила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, которая также присутствовала на премии. Она разместила на своей странице в Instagram фото с вечеринки, а когда один из пользователей поинтересовался, не беременна ли коллега Мишани Ксения, жена рэпера утвердительно ответила "Да".

Сама Собчак пока не комментирует разоблачение. Однако фанаты Ксении вовсю поздравляют ее в Сети с предстоящим пополнением.

Ксения Собчак во второй раз станет матерью

ФОТО: Скриншот с Instagram

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