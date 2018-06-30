Сб, 30.06.2018
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Вау! Эстонский фестиваль тяжелого рока открылся громкими хлопками Галерея!

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Вчера в Вана-Вигула открылся самый ожидаемый фестиваль для любителей тяжелой музыки - Hard Rock Laager.

На сцене выступили такие группы, как: PARKWAY DRIVE (aus), LACUNA COIL (ita), CROWBAR (usa), I AM MORBID (usa), IN THE WOODS... (nor), SAILLE (bel), AJATTARA (fin), DYING GORGEOUS LIES (ger),KOSMIKUD (est), TALBOT (est), MUST HUNT (est), TAAK (est), SIGNS OF EXECUTION (est), DECEITOME (est), PORTREAD (est), KURJAM (est), BLINDED MEMORY (lat), HORROR DANCE SQUAD (est), MANG ONT (est), AGHOR (est), INTREPID (est).

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