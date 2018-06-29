Кайли Дженнер призналась, что живет с девушкой

Но молодая звезда реалити-шоу призналась, что живет не с парнем-рэпером, а делит свой роскошный особняк Hidden Hills с лучшей подругой, 20-летней Джордин Вудс. Кайли рассказала об этом во время откровенного видео-урока по макияжу для Vogue.

Она заявила: "Я тестирую большинство своей продукции на Джордин, потому что мы живем вместе. Поэтому я такая: "Джордин, ты мне нужна".

"У каждого, кто приходит в мой дом, все руки красные от образцов помад и теней", – добавила Кайли.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Джордин Вудс все чаще замечают в компании Кайли: на прошлой неделе они вместе позировали перед показом Louis Vuitton в Париже. А на самом дефиле Дженнер сидела в обнимку с Трэвисом в первом ряду.

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA