Фото: вероятный отец ребенка Светланы Лободы внезапно явился в Киев

В столице Украины был замечан вероятный отец дочери украинской певицы Светланы Лободы, фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, пишет Сегодня.
Известного музыканта сфотографировали на Почтовой площади в Киеве 28 июня, в День Конституции. Об этом сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий. Музыкант посетил активистов, которые требуют разорвать договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.
Журналист Виктор Сокуренко предположил, что фронтмен Rammstein приехал за украинской певицей Светланой Лободой, которая живет и выступает в России. "Тилль, дружочек, ты свататься приехал? Так невеста как бы тут не живет", – пошутил он.
Напомним, кто же является отцом ребенка Светланы Лободы пока точно неизвестно. Официальных заявлений от певицы не было. Однако в прессе уже давно ходят слухи о том, что отец малышки – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым, как подозревают многие, у Светланы был роман.