Фото: вероятный отец ребенка Светланы Лободы внезапно явился в Киев

Известного музыканта сфотографировали на Почтовой площади в Киеве 28 июня, в День Конституции. Об этом сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий. Музыкант посетил активистов, которые требуют разорвать договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

Журналист Виктор Сокуренко предположил, что фронтмен Rammstein приехал за украинской певицей Светланой Лободой, которая живет и выступает в России. "Тилль, дружочек, ты свататься приехал? Так невеста как бы тут не живет", – пошутил он.