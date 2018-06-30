Овнам стоит избегать стрессовых ситуаций: гороскоп на 30 июня

Личные отношения будут складываться гармонично, день обещает быть щедрым на романтические знакомства и любовные признания. Он также подходит для восстановления прерванных отношений, но лишь при условии, что чувства сохранили свою силу. Поездки и развлечения поднимут настроение, да и вообще жизненный тонус будет весьма высок.

Овен

Жизненный потенциал низок, существует вероятность недомоганий и перепадов настроения. Берегите себя от стрессовых ситуаций, а также общения с людьми, вызывающими острую неприязнь. Интуиция подскажет, с кем можно и нужно иметь дело. Поездки сложатся неплохо. Посещение увеселительных заведений доставит удовольствие, если вы не будете злоупотреблять спиртными напитками.

Решение профессиональных задач отнимет много времени, однако все препятствия будут благополучно преодолены. В трудной ситуации вы можете обратиться к близким за поддержкой: их помощь будет бескорыстной, а советы – хорошими. От кардинальной смены имиджа лучше воздержаться.

Телец

Полагайтесь на свои знания и опыт: это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Особы, настойчиво предлагающие вам свою помощь, могут оказаться коварными недоброжелателями, так что излишняя доверчивость сегодня крайне нежелательна. Финансовая ситуация благоприятна, давно запланированные и хорошо продуманные сделки принесут ожидаемую прибыль.

Возможно разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов. Сохранить мир нелегко, но восстановить его после объявления войны будет еще труднее.

Близнецы

Избегайте суеты и спешки, постарайтесь свести нагрузки к минимуму. Этот день пройдет легко и приятно, если вы займетесь тем, что вас действительно интересует, и отложите дела, к которым не лежит душа. Приятными и успешными будут поездки, причем вам не придется прилагать серьезных усилий для их организации. Не стоит отказываться от встреч с друзьями – общение пойдет вам на пользу.

В сфере романтических отношений очень сильно влияние позитивных тенденций, и это ощутят как влюбленные Близнецы, так и те, кто пока ищет свою «половинку». Не стесняйтесь своей сентиментальности, проявляйте чувства: близкие наверняка поймут вас правильно.

Рак

Будьте внимательны в работе: существует опасность серьезных ошибок, исправление которых займет много времени. Готовность к решительным действиям поможет преодолеть преграды и наладить отношения с коллегами и руководством, а также решить юридические проблемы, преодолеть бюрократические преграды. Можно заниматься оформлением документов, составлением планов: от вашего внимания ничто не ускользнет.

Удастся избежать споров с родственниками, хотя они склонны предъявлять к вам очень высокие требования. Непростой разговор с любимым человеком поможет навести порядок в отношениях, избежать возвращения старых проблем.

Лев