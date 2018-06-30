Овнам стоит избегать стрессовых ситуаций: гороскоп на 30 июня

Удачный и интересный день, который характеризуется сильнейшим влиянием позитивных тенденций. Во многих сферах жизни складывается ситуация, позволяющая достигнуть давно поставленных целей. Возможно продуктивное сотрудничество, появление новых полезных связей; между людьми, работающими над решением одной задачи, не возникнет серьезных разногласий. Существует вероятность денежных поступлений, заключения выгодных сделок и долгосрочных отношений, пишет Дворец.
Личные отношения будут складываться гармонично, день обещает быть щедрым на романтические знакомства и любовные признания. Он также подходит для восстановления прерванных отношений, но лишь при условии, что чувства сохранили свою силу. Поездки и развлечения поднимут настроение, да и вообще жизненный тонус будет весьма высок.
Овен
Жизненный потенциал низок, существует вероятность недомоганий и перепадов настроения. Берегите себя от стрессовых ситуаций, а также общения с людьми, вызывающими острую неприязнь. Интуиция подскажет, с кем можно и нужно иметь дело. Поездки сложатся неплохо. Посещение увеселительных заведений доставит удовольствие, если вы не будете злоупотреблять спиртными напитками.
Решение профессиональных задач отнимет много времени, однако все препятствия будут благополучно преодолены. В трудной ситуации вы можете обратиться к близким за поддержкой: их помощь будет бескорыстной, а советы – хорошими. От кардинальной смены имиджа лучше воздержаться.
Телец
Полагайтесь на свои знания и опыт: это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Особы, настойчиво предлагающие вам свою помощь, могут оказаться коварными недоброжелателями, так что излишняя доверчивость сегодня крайне нежелательна. Финансовая ситуация благоприятна, давно запланированные и хорошо продуманные сделки принесут ожидаемую прибыль.
Возможно разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов. Сохранить мир нелегко, но восстановить его после объявления войны будет еще труднее.
Близнецы
Избегайте суеты и спешки, постарайтесь свести нагрузки к минимуму. Этот день пройдет легко и приятно, если вы займетесь тем, что вас действительно интересует, и отложите дела, к которым не лежит душа. Приятными и успешными будут поездки, причем вам не придется прилагать серьезных усилий для их организации. Не стоит отказываться от встреч с друзьями – общение пойдет вам на пользу.
В сфере романтических отношений очень сильно влияние позитивных тенденций, и это ощутят как влюбленные Близнецы, так и те, кто пока ищет свою «половинку». Не стесняйтесь своей сентиментальности, проявляйте чувства: близкие наверняка поймут вас правильно.
Рак
Будьте внимательны в работе: существует опасность серьезных ошибок, исправление которых займет много времени. Готовность к решительным действиям поможет преодолеть преграды и наладить отношения с коллегами и руководством, а также решить юридические проблемы, преодолеть бюрократические преграды. Можно заниматься оформлением документов, составлением планов: от вашего внимания ничто не ускользнет.
Удастся избежать споров с родственниками, хотя они склонны предъявлять к вам очень высокие требования. Непростой разговор с любимым человеком поможет навести порядок в отношениях, избежать возвращения старых проблем.
Лев
Благоприятный день, позволяющий реализовывать ранее составленные планы, двигаться вперед к поставленной цели. В ваших силах воплотить в жизнь самые смелые идеи. Есть шанс заслужить одобрение руководства и влиятельных людей, предложив оригинальное решение давних проблем. Финансовая ситуация имеет тенденцию к улучшению, однако наиболее значительные денежные поступления еще впереди.
Можно отправляться в поездки или начинать подготовку к путешествиям. Родственники наверняка одобрят ваши планы, дадут весьма полезные советы. В общении с любимым человеком будьте готовы к компромиссам, но не позволяйте манипулировать собой.
Дева
День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Будьте готовы к появлению новых задач, а также необходимости осваивать сферы деятельности, которые вызывают у вас весьма сдержанный интерес. Финансовая картина благоприятна, возможны небольшие денежные поступления из неожиданного источника.
Праздник в кругу семьи – отличный способ улучшить отношения с родственниками, ненадолго забыть о бытовых проблемах и повседневных хлопотах. Забота и внимание со стороны любимого человека наверняка порадуют вас; не скупитесь на проявление своих чувств.
Весы
Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы, а высокий творческий потенциал позволяет легко преодолевать любые преграды. В отношениях с коллегами вам предстоит взять на себя роль лидера. Это сопряжено с определенной ответственностью, но и преимущества дает нешуточные. Не исключены проблемы при оформлении важных документов, будьте предельно внимательны.
Прекрасный день для развлечений, посещения вечеринок, разнообразных увеселительных заведений. Открываются возможности для улучшения личной жизни; ваша задача – решить, какой из них следует воспользоваться.
Скорпион
Очень удачный день с профессиональной точки зрения. Однако работа отнимет много времени, что может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими, в особенности – любимым человеком. Кроме того, не исключены ситуации, острая реакция на которые может лишить вас душевного равновесия. Важно сохранять хладнокровие даже в трудные моменты, не паниковать; здравый смысл убережет вас от многих ошибок.
Вероятны успехи у тех, кто занят научной и исследовательской деятельностью. Есть вероятность улучшения финансового положения, появления новых источников дохода. Ваши деловые качества не останутся незамеченными на важных переговорах и позволят заключить многообещающие сделки.
Стрелец
Этот день подходит для делового общения, проведения переговоров и встреч. Рутинная, малоинтересная работа будет даваться с трудом, необходимость выполнять повседневные обязанности не лучшим образом скажется на вашем настроении. Нежелательно заниматься расчетами, составлять подробные планы на будущее; зато можно заниматься организацией чужого труда, не скупиться на ценные указания.
Гармоничны отношения с родственниками. Этот день положит конец многим давним конфликтам и спорам. Избегайте обидных шуток: сегодня ваше чувство юмора не назовешь безобидным. Влюбленные смогут улучшить отношения, если воспользуются благоприятным стечением обстоятельств.
Козерог
Будьте внимательны: высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Возможны значительные перемены в профессиональной и финансовых сферах. Даже если придется трудно, помните о том, что звезды на вашей стороне: оптимизм и уверенность в своих силах позволят достичь успеха в самых сложных делах. Отношения с коллегами станут более спокойными, если вы не станете тратить время на пустые споры – время покажет, что ваша позиция была верной.
Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами, выполнить просьбы близких. Новое романтическое увлечение отчасти изменит ваши представления о мире, но вскоре сойдет на нет.
Водолей
Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Вы легко усваиваете любую информацию, находите ей применение и делаете правильные выводу. Умение трезво оценивать события и людей позволят избежать ошибок при планировании своих действий. Расходы не будут катастрофически велики, хотя с некоторыми суммами расстаться все же придется.
Спокойствие и терпение помогут сохранить теплые отношения с близкими, а безобидные шутки настроят и вас, и окружающих, на позитивный лад. В общении с любимым человеком избегайте злой иронии, язвительности – они могут спровоцировать ссору.
Рыбы
День неплох, однако вам придется приложить некоторые усилия, чтобы сделать его по-настоящему удачным. Нежелательно начинать новые дела или пробовать свои силы в неизученных сферах деятельности. Продолжайте двигаться по избранному пути, не поддавайтесь на провокации недоброжелателей и завистников. Возможно появление новых источников дохода, хотя и весьма скромного.
Личные отношения стабилизируются, появляется возможность внести в них ясность, договориться с близкими об общих целях и способах их достижения. Не рискуйте по пустякам. Сегодня вам пригодится умение контролировать свои эмоции и оценивать последствия любого поступка.