Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали повзрослевших детей

Много лет Ляйсан Утяшева и Павел Воля скрывали своих детей от любопытных глаз – не бережнее, чем собственный роман. Пятилетний Роберт и трехлетняя София не попадали ни в объективы папарацци, ни в Instagram-сториз друзей своих звездных родителей. До этого вечера!

Близкая подруга семьи, хореограф Екатерина Решетникова, опубликовала кадры с празднования 33-летия знаменитой гимнастики. И эти кадры наконец-таки исполнили мечту поклонников Воли и Утяшевой – на видео можно хорошо рассмотреть Роберта и Софию, которые трогательно поздравляют любимую маму на торжестве.

Напомним, о романе резидента Comedy Club Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой стало известно около шести лет назад. В ноябре 2012 пара сыграла свадьбу, а уже в мае 2013-го у звездной пары родился сын Роберт. Еще через два года у гимнастки и юмориста появилось дочь София.

Сам Павел не устает подчеркивать, насколько ему повезло с женой. Мужчина регулярно выкладывает совместные фотографии, признаваясь Ляйсан в любви. Накануне ее дня рождения юморист посвятил Утяшевой трогательный пост в Инстаграме.

«Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени», - написал шоумен.