Специалист: Елизавета II не доверяет Меган Маркл

Популярный американский специалист по языку тела Джуди Джеймс проанализировала снимки, на которых запечатлены монаршие особы. Она хотела узнать о разнице отношения королевы к Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Оценив фотографии своим экспертным взглядом, Джуди пришла к выводу, что "Елизавета II явно любит обеих невесток. Однако делает она это по разному. "Ее Величеству спокойнее с Кейт, и я думаю, в то время, когда Миддлтон рядом она, как кажется, наслаждается своими королевскими обязанностями", – заявила психолог.

С Меган же все наоборот, Ее Величество постоянно находится в страхе – вдруг неопытная Маркл оплошает. А тот, факт, что супруга принца Гарри сама тревожится и порой просто цепенеет из-за страха сделать что-нибудь не так, только усугубляет ситуацию и совсем не способствует созданию дружеской доверительной обстановки.

ФОТО: Anwar Hussein / Anwar Hussein/EMPICS Entertainment

Также Джеймс отметила, что у королевы давние приятельские отношения с родителями Миддлтон. Они ходят друг к другу в гости и часто встречаются на светских раутах. К тому же королева обожает детей Кейт и Уильяма, поэтому Маркл "придется пройти долгий путь, прежде чем Елизавета II и герцогиня Сассекская станут близкими друг другу людьми", сообщает таблоид The Sun.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment