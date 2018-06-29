Специалист: Елизавета II не доверяет Меган Маркл

Известный психолог проанализировал поведение членов королевской семьи на официальных мероприятиях и пришел к выводу о том, что королева все еще холодна к супруге принца Гарри Меган Маркл. Елизавета II пока не доверяет невестке, пишут Дни.ру.
Популярный американский специалист по языку тела Джуди Джеймс проанализировала снимки, на которых запечатлены монаршие особы. Она хотела узнать о разнице отношения королевы к Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
Оценив фотографии своим экспертным взглядом, Джуди пришла к выводу, что "Елизавета II явно любит обеих невесток. Однако делает она это по разному. "Ее Величеству спокойнее с Кейт, и я думаю, в то время, когда Миддлтон рядом она, как кажется, наслаждается своими королевскими обязанностями", – заявила психолог.
С Меган же все наоборот, Ее Величество постоянно находится в страхе – вдруг неопытная Маркл оплошает. А тот, факт, что супруга принца Гарри сама тревожится и порой просто цепенеет из-за страха сделать что-нибудь не так, только усугубляет ситуацию и совсем не способствует созданию дружеской доверительной обстановки.
Также Джеймс отметила, что у королевы давние приятельские отношения с родителями Миддлтон. Они ходят друг к другу в гости и часто встречаются на светских раутах. К тому же королева обожает детей Кейт и Уильяма, поэтому Маркл "придется пройти долгий путь, прежде чем Елизавета II и герцогиня Сассекская станут близкими друг другу людьми", сообщает таблоид The Sun.
Добавим, что отец принца Гарри Чарльз души не чает в новоиспеченной невестке Меган Маркл. Дружеская связь Меган и Чарльза зародилась, когда девушка попросила будущего свекра отвести ее к алтарю, так как ее родной отец в то время был очень болен. Естественно, Чарльз был очень тронут этим предложением и даже устроил теплый торжественный для матери Меган в своем доме.