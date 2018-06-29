Пт, 29.06.2018
Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят с Первого канала СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Эксклюзивная галерея: смотрите, как семь кошек породы Мейн-кун обжились в офисе «Народного Радио»

Эксклюзивная галерея: смотрите, как семь кошек породы Мейн-кун обжились в офисе «Народного Радио»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня утром в офис «Народного Радио» в Таллинне вошла женщина с коляской. Но там были совсем не маленькие дети, а маленькие котики породы Мейн-кун, целых семь штук. Вся эта милота тут же разбежалась по помещениям радиостанции. 

Счастливая хозяйка кошек - Яна Залуцки. Порталу Limon.ee женщина сказала, что живет в частном доме, и все семь кошек там же, поэтому места для домашних питомцев много. Все, кто проснулся рано утром, слышали интервью в эфире «Витамины Шоу» на «Народном Радио». Те, кто проспали, могут посмотреть галерею, сделанную сегодня в офисе радиостанции. 

Смотрите яркие фотографии! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ