Эксклюзивная галерея: смотрите, как семь кошек породы Мейн-кун обжились в офисе «Народного Радио»
29. июнь 2018, 13:48
Сегодня утром в офис «Народного Радио» в Таллинне вошла женщина с коляской. Но там были совсем не маленькие дети, а маленькие котики породы Мейн-кун, целых семь штук. Вся эта милота тут же разбежалась по помещениям радиостанции.
Счастливая хозяйка кошек - Яна Залуцки. Порталу Limon.ee женщина сказала, что живет в частном доме, и все семь кошек там же, поэтому места для домашних питомцев много. Все, кто проснулся рано утром, слышали интервью в эфире «Витамины Шоу» на «Народном Радио». Те, кто проспали, могут посмотреть галерею, сделанную сегодня в офисе радиостанции.
Смотрите яркие фотографии!