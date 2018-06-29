Эксклюзивная галерея: смотрите, как семь кошек породы Мейн-кун обжились в офисе «Народного Радио»

Счастливая хозяйка кошек - Яна Залуцки. Порталу Limon.ee женщина сказала, что живет в частном доме, и все семь кошек там же, поэтому места для домашних питомцев много. Все, кто проснулся рано утром, слышали интервью в эфире «Витамины Шоу» на «Народном Радио». Те, кто проспали, могут посмотреть галерею, сделанную сегодня в офисе радиостанции.