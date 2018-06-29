Голая модель снялась у Стены Плача — египетская тюрьма ее ничему не научила...

Скандалистка опубликовала серию фото из Иерусалима, где она в том числе позирует, используя флагшток с израильским флагом в качестве шеста. Но волну возмущения вызвал снимок обнаженной девушки на фоне величайшей святыни иудаизма — Стены Плача. Модель без одежды откинулась на спинку стула и сделала вид, что загорает перед местом паломничества и молитв, передает Лайф.

Снимок был сделан фотографом Матиасом Ламбрехтом на крыше частного дома. По словам Марисы, они разговорились с парнем-мусульманином, который оказался очень дружелюбным и пригласил на чай. Он и разрешил парочке сделать пару снимков.

«Мне сразу стало ясно, что если мы сможем сфотографироваться перед Стеной Плача или возле нее, то вся поездка будет успешной», - говорит Мариса Папен.

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При этом своему проекту девушка дала название "Стена позора" (The Wall of Shame): она предусмотрела, что её действия вызовут негативную реакцию. По словам модели, она уже ждёт, что на почту начнут приходить письма с угрозами. Но также Мариса заявила, что у нее есть израильские поклонники, которые хвалят ее за пикантную съемку и зовут приехать снова. Девушка написала, что "после ее выходок в Египте" хочет еще сильнее раздвинуть границы религии и политики.

Aktimodell Marisa Papen ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

«Прежде всего, "не судите о книге по ее названию"... Это (название проекта. — Прим. ред.) подразумевает, что вы будете обвинять меня в позорных действиях, потому что я сделала что-то настолько неуважительное и должна гореть в аду», - уверена она.

Aktimodell Marisa Papen ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics/Scanpix