Голая модель снялась у Стены Плача — египетская тюрьма ее ничему не научила...

Бельгийской модели Марисе Папен не привыкать эпатировать людей. За спиной у девушки — ночь в тюрьме в Египте из-за ее выходок в Луксорском храме и соблазнение туземцев в Эфиопии. Но на этот раз все гораздо жестче.
Скандалистка опубликовала серию фото из Иерусалима, где она в том числе позирует, используя флагшток с израильским флагом в качестве шеста. Но волну возмущения вызвал снимок обнаженной девушки на фоне величайшей святыни иудаизма — Стены Плача. Модель без одежды откинулась на спинку стула и сделала вид, что загорает перед местом паломничества и молитв, передает Лайф.
Снимок был сделан фотографом Матиасом Ламбрехтом на крыше частного дома. По словам Марисы, они разговорились с парнем-мусульманином, который оказался очень дружелюбным и пригласил на чай. Он и разрешил парочке сделать пару снимков.
«Мне сразу стало ясно, что если мы сможем сфотографироваться перед Стеной Плача или возле нее, то вся поездка будет успешной», - говорит Мариса Папен.
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При этом своему проекту девушка дала название "Стена позора" (The Wall of Shame): она предусмотрела, что её действия вызовут негативную реакцию. По словам модели, она уже ждёт, что на почту начнут приходить письма с угрозами. Но также Мариса заявила, что у нее есть израильские поклонники, которые хвалят ее за пикантную съемку и зовут приехать снова. Девушка написала, что "после ее выходок в Египте" хочет еще сильнее раздвинуть границы религии и политики.
«Прежде всего, "не судите о книге по ее названию"... Это (название проекта. — Прим. ред.) подразумевает, что вы будете обвинять меня в позорных действиях, потому что я сделала что-то настолько неуважительное и должна гореть в аду», - уверена она.
Тем не менее поступок сочли оскорбительным многие, о чём активно пишут в соцсетях. А раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович назвал демонстрацию ее фотографий серьезным инцидентом, пишет NEWSru Israel.