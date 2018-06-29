Я у мамы бизнесмен. Раскрыт возраст самого молодого предпринимателя России

В Федеральной налоговой службе озвучили возраст самого молодого российского предпринимателя. Оказалось, что ему всего 14 лет. Молодой человек проживает в Москве и занимается бизнесом в области дополнительного образования детей и взрослых.

Как сообщил представитель ведомства в интервью RT, предпринимательской деятельностью в России занимаются порядка 4% молодых граждан. При этом интерес молодёжи к бизнесу в последние годы растёт, но достаточно неспешно.