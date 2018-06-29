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  • Я у мамы бизнесмен. Раскрыт возраст самого молодого предпринимателя России

Я у мамы бизнесмен. Раскрыт возраст самого молодого предпринимателя России

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Monkeybusiness Images / Panthermedia / Scanpix

В отличие от популярных у начинающих коммерсантов кофеен и салонов красоты, этот юноша построил бизнес в области образования, пишет Лайф.

В Федеральной налоговой службе озвучили возраст самого молодого российского предпринимателя. Оказалось, что ему всего 14 лет. Молодой человек проживает в Москве и занимается бизнесом в области дополнительного образования детей и взрослых.

Как сообщил представитель ведомства в интервью RT, предпринимательской деятельностью в России занимаются порядка 4% молодых граждан. При этом интерес молодёжи к бизнесу в последние годы растёт, но достаточно неспешно.

В налоговой также назвали сферы деятельности, наиболее популярные у начинающих предпринимателей. Оказалось, что чаще всего новички открывают собственные магазины, салоны красоты, а также кофейни и пекарни.

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