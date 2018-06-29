Вот самый честный и брутальный гороскоп для всех 12 знаков Зодиака

Портал The Earth Tribe опубликовал оригинальный гороскоп с язвительными комментариями о каждом знаке зодиака. Некоторые из них выглядят очень правдиво, главное — не обижаться и не воспринимать это слишком серьезно!
Овен
Упрямые и самодовольные Овны редко говорят одно и делают другое. И ошибок они не признают: даже если все пошло не так, Овен сделает вид, что все в порядке, и что так и задумывалось. Только попробуйте указать Овну на его промах — костей не соберете, пишет Лифтер.
Они обожают Рыб, ведь по сравнению с ними Овны твердо стоят на ногах. Нет ничего смешнее, чем странные лунатики, сосущие большие пальцы в 35 лет.
Овен не боится использовать философские концепции для защиты своих идей. Живет он в роскошном поместье или в шалаше из опилок, Овен всегда будет настаивать, что это и есть рай. Как минимум в двух прошлых жизнях Овен был бетонным бампером — иначе как еще объяснить его твердолобость?
Овны никогда не рождаются. Они весело и целенаправленно выскакивают из чрев своих матерей. Или выезжают оттуда на роликах.
Овен может несколько раз женится на веселых хохотушках, но никогда не разводится с ними. При этом Овен непогрешим, как святой.
Овен всегда занимает руководящие должности. Люди разбегаются в стороны, когда видят приближение Овна. Они знают, добра от него не жди.
Овны ненавидят слушать разговоры эгоистичных Скорпионов, потому что хвалить в присутствии Овна можно только Овна!
Телец
Вы ходячее воплощение всех эмоций мира. Сначала смеетесь, затем плачете, а через минуту стреляете в своего любимого режиссера. Вы полностью земные создания, даже душ принимаете реже остальных. А что? Надо быть ближе к матушке-земле!
Тельцы любят милые фильмы, где все счастливы и веселы. И в то же время они сражаются с официантами, ветряными мельницами и рекламными щитами. Они любят анализировать своих друзей, даже если у них нет знаний или опыта. Главное — бороться и объяснять это по-философски!
Телец — странная птица, потому что он или она держится за то, чего никогда не было. То ли потому, что Телец обижается на свое второе место в Зодиаке, то ли еще почему. Человек-загадка. Все тельцы хотят быть Богом. Извините, но это место уже занято Овном.
Вас бывает очень сложно понять. Может потому, что вы все время отвечаете вопросом на вопрос?
Большинство Тельцов обожает конфликты. Если ничего не случилось, значит что-то пошло не так. А уж как радуют Тельцов барные бои с битьем стаканов и размахиванием стульями! Об этих боях можно слагать легенды.
Тельцы нетерпеливы и настойчивы. Они все время очень спешат, правда, даже не знают куда. Может быть, в бар?
Близнецы
Все любят Близнецов, потому что все любят сумасшедших. Вам нравится думать, что вы гибрид Сократа и Микеланджело, но на самом деле вы больше похожи на смесь Майкла Джексона и Елены Малышевой. А еще вы можете и будете отрицать все, как только закончите читать это предложение.
Близнецы любят водить забавные автомобили и любоваться ими, врезавшись в дерево или в дом. Подраться тоже можно, особенно на свадьбе, но только если противник спит или ему 5 лет.
Близнецы редко участвуют в Олимпийских играх. Если они и соревнуются в спорте, то это воздушный хоккей или плаванье. Или вот в компьютерные игры — это можно.
Близнецы не боятся лечиться медикаментами, особенно если эти препараты не совсем легальны.
Близнецы говорят очень громко, чтобы их услышали. Это печально, поскольку они почти всегда разговаривают сами с собой. Фактически, они просто спорят с собой в ванной. Но зато в этом споре они непобедимы! А вообще Близнец — это не кто иной, как параноидальный Водолей.
Рак
Вам надо знать, что происходит в жизни каждого в этой галактике. И в других тоже. А вот происходящее в вашем собственном мире не так уж важно. Если что-то срочное, то друзья вам расскажут, наверное.
Одеваются Раки только потому, что надо, так что чувство моды у них сомнительное. Вы единственный знак, который гладит одежду, положив ее под матрац (кроме Рыб, конечно, те вообще одежду не гладят). Еще вы экономны, одну пару нижнего белья можете растянуть почти месяц. Ваш дом — это крепость, из которой можно не выходить неделями.
Несмотря на вашу потребность спасти всех и каждого, вам не нужно никакого общения. Если у вас дома гости — скорее всего, это заложники.
Рак похож на ходячий женский журнал с рецептами кексов и полезными советами о том, как поговорить с подростком. Знают они это или нет, но все Раки рождены с исключительным талантом вышивки крестиком.
Вы никогда не преуспеете в спорте, потому что вам приходится отдыхать пятнадцать минут каждый раз, когда вы дышите. Карьеру Раки строят так, чтобы офис был или в кровати, или в метре от нее. Вы поддерживаете свое сомнительное здоровье благодаря устойчивой диете из чипсов и пива.
Если вы считаете, что кто-то вас задевает, возможно вы правы. Самое интересное — вам это нравится. Друзья редко слушают вас, даже если вы появились у них на пороге с домашним супом и воздушными шариками. Если Раков и приглашают на вечеринку, то для того, чтобы доставить пьяных друзей (обычно Рыб) домой.
Лев
Вы привлечете внимание любым возможным способом. Самосожжение? Не вопрос! Вы любите целовать зеркала. Много раз. Чингисхан был Львом и Муссолини тоже.
Лев с легкостью перебьет собеседника, потому что его речи важнее. Если вы хотите уйти до того, как Лев все сказал, — ну-ну, попробуйте!
На день рождения Льву нужен парад, не меньше. А лучше два парада. Лев вряд ли женится, потому что ему нет равных. Но если так случилось, то супруга Лев предпочитает держать под кроватью, чтоб не высовывался.
Им нужна физическая привязанность во все времена. Вот почему так много людей, арестованных за некрофилию, — это все Львы.
Некоторые Львы притворяются гомосексуалистами, ведь это отличный способ привлечь внимание!
Львы очень настойчивы, они открывает двери, крича на них. А когда Лев войдет в комнату, все должны аплодировать.
Представители этого знака и впрямь похожи на львов. Они шумные, рычащие и спят под деревьями, когда они ходят. Смирение пугает Льва. Вот почему Иисус был Козерогом, а Будда был Овном, они просто не смогли бы быть Львами.
Львам нравится сражаться с Овнами. На это кровавое зрелище и впрямь стоит посмотреть! Они будут топтать друг друга до смерти. Если вы умный Козерог, вы будете продавать билеты.
Не беспокойтесь о плакатах — Лев позаботится о них заранее. Если Водолеи вешают плакаты рок-звезд, а Скорпионы украшают комнату изображениями катастроф, то на стене у Льва висит Лев.
Дева
Вы — настоящая заноза в причинном месте. Вы следите даже за своим дыханием, а одежду в шкафу сортируете строго по цвету.
Ни одна Дева в истории не издавала неприличных звуков типа отрыжки. Девы чистят каждый квадратный сантиметр всего, что у них есть, два раза в день и с помощью зубной щетки. У всего есть свое место, а ваше место — на полу, проверенном на наличие микробов с помощью лупы. Дотошность — синоним слова «Дева».
Когда вас спрашивают об убийстве, вы говорите полиции, что «у этого ублюдка была грязная машина». Полицейские обычно отпускают вас, потому что они тоже Девы.
Обидеть Деву очень легко. Просто скажите, что у нее что-то застряло между зубами. А затем наблюдайте за отчаянными попытками избавиться от воображаемой помехи. Поэтому с Девой бывает чертовски весело.
Ад для Девы — застрять в лифте с обнаженным Водолеем. Это ад, потому что Водолей может поставить пиво прямо на пол.
Особенно трудно бывает Девам, если что-то застряло под холодильником. Но это, как правило, просто подавленный Телец.
Девы не видят мир в черно-белых цветах. Они видят только разницу между грязным и чистым. Они ненавидят кошек, ведь эти гадины везде оставляют шерсть!
Девы могут показаться холодными, но это потому, что они только что вышли из прачечной. Там они разделяли все по цвету и ткани и сортировали порошки по алфавиту. Так что будьте к ним благосклонны.
Весы
Ваша элегантность и утонченный вкус доводят окружающих до белого каления Все бы ничего, если бы вы принимали решения самостоятельно, но нет. Вы вечно пристаете с расспросами к терапевтам, друзьям и знаменитостям.
Весы — модные, гибкие и податливые люди. Они забавны, потому с радостью проглотят то, что ненавидят, если вдруг это станет модным.
Весы едят много этнической пищи из разных культур, которых не понимают. Они с гордостью носят велюр. В одиночку начали движение капучино. Спросите их, почему, и они будут толкать непонятные речи о солидарности Их философия жизни обычно вышита на их модных маленьких сумочках.
Весы постоянно беспокоятся о том, что думают другие люди. Или делают вид. Если бы им и правда это было важно, то, возможно, людей тошнило бы от Весов чуть пореже.
Интерес Весов к текущим событиям заканчивается каталогом мод нынешнего сезона. Они не едят фаст-фуд и не знают, где их мусор. Для этого существуют другие люди. В магазинах эконом-класса за всю историю были замечены только два представителя Весов. Они пришли туда, чтобы показать свой новый гардероб.
У Весов огромные коллекции компакт-дисков, которые они даже не слушали. Весы с радостью дают деньги дизайнерским благотворительным организациям, которые тратят их непонятно куда. Вот почему Голливуд полон Весов.
Скорпион
Вы научились пользоваться компьютером раньше, чем держать вилку в руках. Большинство хакеров в мире — Скорпионы. Как и большинство людей, которые считают популярность на форуме признаком успеха. Вы умеете смутить Весы, потому что можете пить кофе прямо из сумки. Ложкой.
Вы очень серьезно относитесь к своему параноидальному и творческому мировоззрению. Многие Скорпионы нашли способы безнаказанно курить в душе. Главный козырь Скорпионов — их никогда не похищают инопланетяне и они не становятся жертвами государственного заговора. Если и произошло что-то странное в этом мире, скорее всего, это была ваша хакерская атака.
Если кто-то взломал базу данных Билла Гейтса в надежде получить выкуп — это были вы. По иронии судьбы, Билл Гейтс тоже Скорпион. Полностью автоматизированные казармы, в которых он живет, устраняют любые сомнения. Поэтому ваш гениальный план мирового господства никогда не сработает.
Вам трудно принять, что «Звездный путь» и «Звездные войны» — это вымысел, для вас они больше напоминают Библию.
Чтобы описать свою философию, Скорпион использует исключительно нецензурные выражения. Неудивительно, что время господства Скорпиона припадает на Хэллоуин. Это единственный раз в году, когда можно есть сладости без остановки и прикидываться Доктором Кто безнаказанно.
Скорпионы обожают секс-приключения, потому что это дополнительный повод с наслаждением покурить. Но если вы хотите поговорить со Скорпионом, спросите его о чем-нибудь. Скорее всего, после пяти минут молчания ответом будет: «Извините, что?».
Скорпионы часто волосатые и считают, что это делает их более мужественными. Это особенно касается женщин.
Если Скорпион выиграл в лотерею, значит он ее взломал.
Стрелец
Стрельцы рождаются авантюристами. Жонглировать пауками голыми руками — это отличное развлечение для Стрельцов. Они скорее отрежут себе ногу, чем выберут легкий путь.
Стрельцы любят развлекать своих друзей, семью и незнакомцев. Почти каждый Стрелец недоволен своей половой принадлежностью и не прочь ее изменить.
Стрельцы шумные и не ведают пощады. Животные и маленькие дети любят их, но взрослые обычно ненавидят Стрельцов. Из них получаются отличные цирковые артисты, чудаки и бродяги. Это те люди, которые бросаются едой в ресторане и громко спрашивают что-то у окружающих посреди церковной службы.
Никогда не приводите домой Стрельца на знакомство родителями. Он или она свяжет вашу мать и брюки вашего отца.
Праздник, когда Солнце находится в Стрельце, — День благодарения. Это очень уместно, ведь в этот день все едят, пока не станет плохо. А затем раздутые и больные шатаются по улицам города — это очень в духе Стрельца.
Козерог
Козероги трудолюбивые, надежные и скучные. Они всегда в движении к величию. Часто хороши в математике, которая почему-то не объясняет причину их занудства.
Рене Декарт был великим математиком и паршивым философом— типичный Козерог. Даже в идеальном состоянии здоровья вы не можете победить Козерога, слишком уж он упрям и зануден. Поэтому большинство политиков — Козероги, и поэтому наша страна всегда в яме.
Неудивительно, что политикам так много нужно для безопасности. Козероги похожи на странное сочетание Льва и Девы. Они считают, что это делает их харизматичными и логичными. На самом деле, они уперты, небрежны и лучше бы держали свое эго на заднем дворе.
В случае ядерной войны только тараканы и Козероги найдут способ выжить. Остальные просто не захотят жить в таком мире.
Козероги не могут даже понять, а тем более описывать философские концепции, потому что они не связаны с математическими уравнениями. Козерогам принадлежит множество инструментов для организации жизни, которой у них нет.
Они любят, чтобы их видели говорящими по телефону или активно печатающими СМС. Вот только телефоны эти выключены, потому что у Козерогов нет друзей, чтобы звонить. Козероги вышли из моды в 1989 году, но они все еще верят, что Трамп — гений.
Водолей
Водолей — звезда вечеринок. В любой момент, где угодно, он будет там. Водолеи, как правило, ностальгируют о 1960-х годах, потому что это был последний раз, когда они могли гулять голыми безнаказанно. А Водолеи любят быть голыми. А еще лучше голыми и пьяными. 90% вина, потребляемого за последние тридцать лет, выпили Водолеи.
Это единственные люди, которые могут играть в волейбол сами с собой. И они часто это делают. Водолеи нередко обращаются к людям «Чувак, братиш...» при описании своих философских концепций.
Если вы разговариваете с Водолеем, он вполне может абстрагироваться и улететь в миры подсознания, любой разговор будет безнадежным. Вы говорите с ним, а он — с человеком в трех метрах от вас.
Водолеи — это весело, потому что они направляют людей. Кроме того, если попросите, они будут голыми.
Водолеи — это космос, они были там или думают, что были. Если вы хотите узнать, что едят на Сатурне, спросите Водолея.
Они также могут ходить по воде, если действительно постараются. Обычно это происходит в ванной. Водолеи могут позволить себе все возможные пороки на планете и они уверенно к ним идут. Вот почему они круче всех остальных. И вот почему большинство рок-звезд были Водолеями.
Рыбы
Куда бы вы ни пошли, кругом смех и веселье. Это было бы здорово, если бы вы шутили, а не говорили всерьез.
Вы глубоко смущены идеей секса — если чего-то нет в вечерних передачах, этого не существует. Женщины-Рыбы носят длинные платья и огромное количество необычных серебряных украшений.
Походы. Рыбы утверждают, что любят звезды, но единственное созвездие, которое они могут найти, это Большая Медведица. Если они не могут найти его, они плачут. Вы помните, что вы носили 3 марта 1981 года, но забыли свой собственный адрес.
У Рыб нет никакого чувства направления. Люди, которым вы указываете дорогу, идут в обратном направлении по скоростной автомагистрали. Рыбы, скорее всего, умрут, выйдя из окна или упав под грузовик. Рыбы очень уязвимы и постоянно находятся под угрозой исчезновения, они даже способны выявить материнские инстинкты у Льва.
В то время как Львы, как правило, добиваются наибольшей известности в области развлечений, Рыбы достигают исторического величия по чистой случайности. Они с гордостью говорят, что Микеланджело, Галилей, Джордж Вашингтон, и Альберт Эйнштейн — все они Рыбы (на самом деле нет).
Рыбы утверждают, что хотят «честной критики» по поводу своей работы. Но если скажете, что вам что-то не нравится, тут же совершают харакири на полу.
Никогда не пытайтесь использовать логику с Рыбами. Они или витают в облаках, или в Нарнии. Их главный инструмент в споре — это цитаты из пабликов и, конечно же, плач.
Не имеет значения, какую философскую позицию занимают Рыбы — вряд ли они знают, о чем они говорят. Рыбы жалеют бедных зверушек, но не проронят и слезинки, если речь о человеке.
Раки говорят одно и делают другое. Скорпионы говорят и делают что угодно, лишь бы назло. А Рыбы говорят слишком много и делают что хотят.