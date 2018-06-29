Вот самый честный и брутальный гороскоп для всех 12 знаков Зодиака

Близнецы любят водить забавные автомобили и любоваться ими, врезавшись в дерево или в дом. Подраться тоже можно, особенно на свадьбе, но только если противник спит или ему 5 лет.

Близнецы редко участвуют в Олимпийских играх. Если они и соревнуются в спорте, то это воздушный хоккей или плаванье. Или вот в компьютерные игры — это можно.

Близнецы не боятся лечиться медикаментами, особенно если эти препараты не совсем легальны.

Близнецы говорят очень громко, чтобы их услышали. Это печально, поскольку они почти всегда разговаривают сами с собой. Фактически, они просто спорят с собой в ванной. Но зато в этом споре они непобедимы! А вообще Близнец — это не кто иной, как параноидальный Водолей.

Рак

Вам надо знать, что происходит в жизни каждого в этой галактике. И в других тоже. А вот происходящее в вашем собственном мире не так уж важно. Если что-то срочное, то друзья вам расскажут, наверное.

Одеваются Раки только потому, что надо, так что чувство моды у них сомнительное. Вы единственный знак, который гладит одежду, положив ее под матрац (кроме Рыб, конечно, те вообще одежду не гладят). Еще вы экономны, одну пару нижнего белья можете растянуть почти месяц. Ваш дом — это крепость, из которой можно не выходить неделями.

Несмотря на вашу потребность спасти всех и каждого, вам не нужно никакого общения. Если у вас дома гости — скорее всего, это заложники.

Рак похож на ходячий женский журнал с рецептами кексов и полезными советами о том, как поговорить с подростком. Знают они это или нет, но все Раки рождены с исключительным талантом вышивки крестиком.

Вы никогда не преуспеете в спорте, потому что вам приходится отдыхать пятнадцать минут каждый раз, когда вы дышите. Карьеру Раки строят так, чтобы офис был или в кровати, или в метре от нее. Вы поддерживаете свое сомнительное здоровье благодаря устойчивой диете из чипсов и пива.

Если вы считаете, что кто-то вас задевает, возможно вы правы. Самое интересное — вам это нравится. Друзья редко слушают вас, даже если вы появились у них на пороге с домашним супом и воздушными шариками. Если Раков и приглашают на вечеринку, то для того, чтобы доставить пьяных друзей (обычно Рыб) домой.

Лев

Вы привлечете внимание любым возможным способом. Самосожжение? Не вопрос! Вы любите целовать зеркала. Много раз. Чингисхан был Львом и Муссолини тоже.

Лев с легкостью перебьет собеседника, потому что его речи важнее. Если вы хотите уйти до того, как Лев все сказал, — ну-ну, попробуйте!