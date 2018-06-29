Как школьница: Настя Каменских в мини-юбке поразила худобой

"Летом обожаю носить юбки и разноцветные сумки. А что вы любите из летних луков?" – спросила звезда у подписчиков.

Пользователи сети хвалят певицу за красивый внешний вид и стройную фигуру: "Воу, красотка", "Как всегда, просто сногсшибательный вид", "Я обожаю тебя, ты мая самая любимая певица", "Красивые кучеряшки....My love", "Очень красивая", "Отлично выглядишь, Настя", "Настя! Обычное фото, дело в том, что ты необычная! Очень, очень красивая, просто сказка", "Выглядишь шикарно и божественно", "Школьница".