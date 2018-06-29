Подруга раскрыла истинный возраст Алсу, поздравляя ее с днем рождения

Певица Алсу накануне отметила свой день рождения. По этому поводу давняя подруга звезды – жена резидента Comedy Club и шоумена Гарика Мартиросяна – написала в своем Instagram оригинальное поздравление.
По ее словам, день рождения Алсу, которой исполнилось 35 лет, «не может не радовать еще более старую подругу» (здесь и далее сохранено правописание оригиналов).
«В этот праздничный день я посвящаю тебе, моя родная, все песни Стаса Михайлова, ты уже в том возрасте, когда сможешь это заценить», - шутит Жанна.
При этом она посвятила певице стихотворение в честь 45-летия и призвала Алсу не скрывать свой возраст. Подписчики Жанны оценили ее шутку и знак внимания, проявленный к подруге.
«Скопировать что-ли, аль пригодится», - написала mia_10region.
«Всем бы быть такими старушками! Алсу, с днем рождения!» - отметила svet_and_kate.
«Поздравляю Алсу! Всего наилучшего желаю! Потрясающая женщина! Всегда выглядит молодо и красиво!» - присоединяется к поздравлениям 77ash777.
Ура!!!!!!!!! Моя подруга стала старше еще на год!!!!! Это не может не радовать, еще более старую подругу.👵🏻В этот праздничный день я посвящаю тебе,моя родная, все песни Стаса Михайлова🧔🏻,ты уже в том возрасте, когда сможешь это заценить!!!!!!!!!💫🎊🎉🍬🎈🤪💋🌹♥️🎊🍾💫👏🎊💫🎂🎉🎂🍬Не скрывай свой возраст, ты прекрасна! Пусть тебе сегодня сорок пять, Красотой своей ты покоряешь, Заставляя сердце трепетать. Мы тебе сегодня пожелаем Оставаться дерзкой, заводной, Стильной, умной, доброй, современной. Быть душой и телом молодой. Смейся, пой, шути и улыбайся, Будь собой, танцуй, лови кураж, Ведь тебе, как прежде, восемнадцать. Это возраст, остальное — стаж. 🎊🍾🍬🎂💫💋♥️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 @alsou_a