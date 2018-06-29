Подруга раскрыла истинный возраст Алсу, поздравляя ее с днем рождения

По ее словам, день рождения Алсу, которой исполнилось 35 лет, «не может не радовать еще более старую подругу» (здесь и далее сохранено правописание оригиналов).

«В этот праздничный день я посвящаю тебе, моя родная, все песни Стаса Михайлова, ты уже в том возрасте, когда сможешь это заценить», - шутит Жанна.

При этом она посвятила певице стихотворение в честь 45-летия и призвала Алсу не скрывать свой возраст. Подписчики Жанны оценили ее шутку и знак внимания, проявленный к подруге.

«Скопировать что-ли, аль пригодится», - написала mia_10region.

«Всем бы быть такими старушками! Алсу, с днем рождения!» - отметила svet_and_kate.