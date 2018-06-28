Восемь советов психолога про сексуальные отношения

Как построить интимную жизнь так, чтобы она выполняла свое предназначение и не была рутиной?

Внешность

Часто встречаются ситуации, когда партнеры настолько знают друг друга, что занятие сексом для них – не особо нужный атрибут жизни. Такое случается, в частности из-за изменений во внешнем виде.

Никогда не стоит «запускать» себя и не бороться с лишним весом, возрастом, дурными привычками и манерами. В таких ситуациях психологи советуют, подогреть страсть и интерес к себе с помощью изменений в лучшую сторону.

Отдых от рутины

В бешеном ритме современной жизни многие пары забывают о том, что им нравится проводить время вместе. Психологи советуют менять обстановку и тратить время на совместный отдых.

Так, у пары появляется возможность побыть наедине в новом месте, что положительно скажется на интимной жизни.

Знаки внимания

Основу для хорошей сексуальной жизни составляют здоровые отношения, поэтому не стоит забывать о небольших знаках внимания. Например, неожиданный подарок или праздник. Так, партнер будет знать, что его ценят, любят и хотят.

Новизна

Психологи отмечают, что пары, постоянно привносящие новизну в свою интимную жизнь, дольше остаются вместе и оба партнера гармоничны.

К подобной новизне можно отнести занятие сексом в необычных местах или на разных деталях интерьера, эротическое белье и т.д. Помимо антуража не стоит пренебрегать разнообразием поз.

Прикосновения

Тактильный контакт имеет огромную роль в развитии сексуальных отношений. Нельзя пренебрегать обыденными прикосновениями, такими как объятия, поцелуи. Прогуляться по парку, держась за руки – тоже отличный, действенный вариант поддержать отношения.

Разговаривать о своих желаниях

Психологи рекомендуют время от времени обсуждать с партнером свои желания и сексуальные фантазии. Откровенные разговоры еще больше раскрепощают и сближают пару.

Флирт и свидания

Такой совет подойдет уже устоявшимся парам и супругам. Психологи рекомендуют иногда устраивать неожиданные сюрпризы, свидания – понятно, что ничего нового партнеры друг о друге не узнают. Но позитивные эмоции благоприятно скажутся на интимной жизни.

Обиды