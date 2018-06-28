«Что налезло, в том и пошла»: Пугачева объяснила свой необычный вид

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал новую видеозапись. В ролике, помимо самого телеведущего, запечатлены Алла Пугачева, Кристина Орбакайте с дочерью Клавой, малыши Гарри и Лиза. Как сообщила в видео Примадонна, они идут на день рождения.

Интересно, что для выхода в свет Алла выбрала голубые джинсы и свободную кофту, обнажающую плечи. На фоне празднично одетых Лизы, Кристины и Клавы, по мнению поклонников, Примадонна явно выглядела очень скромно. "Какой то странный выбор для дня рождения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "в джинсах на праздник? Необычно)", "а почему не в праздничном платье??" – высказались поклонники.

Как бы отвечая им, Пугачева так прокомментировала свой наряд: "А что было, то и надела. Что налезло, в том и пошла... (в этот момент Примадонну отвлекла Лиза, что-то шепнувшая ей. – Прим.ред.) А, да-да, я как дочурка младшая, беленькая и воздушная". Далее Алла сообщила, что оператором оказался супруг Кристины Михаил Земцов.

В основном, подписчики рассыпались в комплиментах семье. "Алле 40 , Кристине 25! Молодцы!", "Какие вы замечательные, одно удовольствие смотреть на Вас", "Ну какие вы замечательные, потешные. Счастье всей вашей семье", "Все красивые, но Алла Борисовна особенно!", "Молодец Аллочка! а Кристиночка самая нарядная, этот небесно голубой цвет обворожителен", "Клава как мамочка, такая-же скромная, кроткая😇Лизавета конечно дочь своей мамы, примадонна", – прокомментировали ролик пользователи Сети.