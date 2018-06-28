16-летний сын Джонни Деппа и Ванессы Паради серьезно болен

У сына Джонни Деппа и Ванессы Паради появились серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом стало известно после того, как актриса не пришла на премьеру своего последнего фильма во Франции, чтобы быть рядом с 16-летним подростком, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Джон рядом с актрисой Эмбер Херд ФОТО: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

45-летняя звезда должна была присутствовать на премьере фильма "Нож в сердце" (A Knife In The Heart), однако в последнюю минуту она была вынуждена отказаться. Режиссёр фильма Ян Гонсалес объяснил её отсутствие тем, что Паради получила "очень плохие новости".

"К сожалению, Ванесса Паради не смогла присоединиться к нам сегодня вечером. Ей пришлось пропустить премьеру из-за серьезных проблем со здоровьем своего сына", - сказал Ян Гонсалес.

Впрочем, совсем недавно папарацци сфотографировали Джека в аэропорту имени Шарля де Голля вместе с Ванессой. Подросток выглядел вполне здоровым.