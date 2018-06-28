Ваш супруг кричит на вас, когда вы за рулем? Вот статистика, которая кое-что объясняет...

Все мы любим непрошеные советы, и особенно приятно выслушивать критику своих способностей, сидя за рулем машины!

Шутка. На самом деле, это реально бесит...

В Великобритании провели опрос более 1200 автомобилистов, и выяснилось, что споры из-за превышения скорости — главная причина автомобильных ссор. Респонденты отвечали на вопрос: «Критикует ли ваш супруг/ваша супруга ваше вождение?» Среди людей младше 34 утвердительно ответили на вопрос меньше 10%, но среди тех, кому за 55, таких оказалось больше трети.

Чаще всего жалуются на то, что партнер превышает скорость, а также слишком поздно тормозит и необоснованно рискует.

Другие распространенные причины недовольства — «ездит слишком осторожно/медленно», «неосторожно меняет полосы» и «не соблюдает дистанцию».

Но самое интересное — это ответы респондентов на вопрос «За что вы с супругом/супругой критикуете друг друга за рулем?»

Вот несколько примеров: