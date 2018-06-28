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  • Ваш супруг кричит на вас, когда вы за рулем? Вот статистика, которая кое-что объясняет...

Ваш супруг кричит на вас, когда вы за рулем? Вот статистика, которая кое-что объясняет...

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

По данным нового опроса, люди старше 55 лет втрое чаще критикуют водительское мастерство партнёра, сообщает Лифтер со ссылкой на Stuff.

Все мы любим непрошеные советы, и особенно приятно выслушивать критику своих способностей, сидя за рулем машины!

Шутка. На самом деле, это реально бесит...

В Великобритании провели опрос более 1200 автомобилистов, и выяснилось, что споры из-за превышения скорости — главная причина автомобильных ссор. Респонденты отвечали на вопрос: «Критикует ли ваш супруг/ваша супруга ваше вождение?» Среди людей младше 34 утвердительно ответили на вопрос меньше 10%, но среди тех, кому за 55, таких оказалось больше трети.

Чаще всего жалуются на то, что партнер превышает скорость, а также слишком поздно тормозит и необоснованно рискует.

Другие распространенные причины недовольства — «ездит слишком осторожно/медленно», «неосторожно меняет полосы» и «не соблюдает дистанцию».

Но самое интересное — это ответы респондентов на вопрос «За что вы с супругом/супругой критикуете друг друга за рулем?»

Вот несколько примеров:

  • «За то, что она без умолку критикует и обсуждает других водителей, хотя меня учили навыкам полицейского вождения!»
  • «За то, что я мужчина».
  • «За то, что пропускаю автобусы».
  • «За то, что он считает себя умнее ПДД».
  • «За то, что пялится на проходящих девушек!»
  • «За то, что он отказывается остановиться, когда я прошу».
  • «За то, что я слишком долго паркуюсь».
  • «За то, что заезжаю на бордюр».
  • «За то, что он орёт на других водителей».
  • «За всё!»

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