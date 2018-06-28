Чт, 28.06.2018
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Ни в чем себе не отказывает: звезда реалити-шоу позволила себе расслабиться у бассейна

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Светские тусовки, отдых в экзотических странах, одежда от именитых дизайнеров – все это не сказки, а рутина Оливии Этвуд…

Звезда британского реалити-шоу «Love Island» 27-летняя Оливия Этвуд была одной из самых ярких участниц проекта и до сих пор пользуется большой популярностью, что, в общем-то, и позволяет ей вести беззаботный образ жизни. 

Папарацци подсмотрели за отдыхающей у бассейна Оливией и опубликовали в Сети фото звезды в белом бикини. 

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