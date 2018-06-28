Российскую звезду Instagram задержали с наркотиками на границе

На белорусско-польской границе в пункте пропуска Варшавский мост задержали россиянку, которая пыталась провезти с собой 1,14 грамма марихуаны. Ей оказалась Мария Хрестина — популярная персона в "Инстаграме", модель, дизайнер и визажист.

A post shared by #ВозьмиСВЕТ ® (@mary_khrest) on May 3, 2018 at 5:15am PDT

Девушку задержали ещё пятого мая, но об этом стало известно только сейчас. Именно в тот день Мария выложила последнее фото в "Инстаграме". До ареста девушка была в Варшаве, куда приехала из Вильнюса. На белорусско-польской границе её как раз и поймали.

A post shared by #ВозьмиСВЕТ ® (@mary_khrest) on May 2, 2018 at 12:54pm PDT

Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк изданию TUT.BY, наркотическое вещество было найдено в ручной клади Хрестиной. Также у неё нашли продукты, на упаковках которых был логотип марихуаны, а экспертиза выявила наркотические вещества в моче и крови россиянки.

A post shared by #ВозьмиСВЕТ ® (@mary_khrest) on Apr 27, 2018 at 10:21am PDT

«По данным следствия, 26-летняя гражданка России приобрела на территории Евросоюза опасное наркотическое вещество — марихуану — массой не менее 1,14 грамма, спрятала его в ручную кладь», - сказал Дмитрий Иванюк.

A post shared by #ВозьмиСВЕТ ® (@mary_khrest) on Apr 20, 2018 at 10:32am PDT