Российскую звезду Instagram задержали с наркотиками на границе

Девушка пыталась провезти запрещенные вещества с собой, а судмедэкспертиза показала наличие наркотиков в ее крови, пишет Лайф.
На белорусско-польской границе в пункте пропуска Варшавский мост задержали россиянку, которая пыталась провезти с собой 1,14 грамма марихуаны. Ей оказалась Мария Хрестина — популярная персона в "Инстаграме", модель, дизайнер и визажист.
Девушку задержали ещё пятого мая, но об этом стало известно только сейчас. Именно в тот день Мария выложила последнее фото в "Инстаграме". До ареста девушка была в Варшаве, куда приехала из Вильнюса. На белорусско-польской границе её как раз и поймали.
Как сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк изданию TUT.BY, наркотическое вещество было найдено в ручной клади Хрестиной. Также у неё нашли продукты, на упаковках которых был логотип марихуаны, а экспертиза выявила наркотические вещества в моче и крови россиянки.
«По данным следствия, 26-летняя гражданка России приобрела на территории Евросоюза опасное наркотическое вещество — марихуану — массой не менее 1,14 грамма, спрятала его в ручную кладь», - сказал Дмитрий Иванюк.
В настоящий момент звезда "Инстаграма" находится под стражей. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1-й ст. 328.1 УК "Незаконное перемещение через границу наркотических средств". Девушке грозит семь лет тюрьмы.