Рухнула за секунды. Опубликовано видео уничтожения элитной китайской гостиницы
28. июнь 2018, 11:22
Отель включал в себя 200 номеров, а также различные магазины и рестораны с кухней народов мира.
В Китае уничтожили элитную гостиницу Zhongshan Yuyan в городе Чжуншань. Об этом сообщает портал Sohu. Контролируемый взрыв гостиницы попал на камеры очевидцев.
Власти посчитали историческое здание отеля обветшалым и за 10 секунд снесли его. В отеле Zhongshan Yuyan было около 200 номеров, а также магазины и рестораны на любой вкус.