Рухнула за секунды. Опубликовано видео уничтожения элитной китайской гостиницы

В Китае уничтожили элитную гостиницу Zhongshan Yuyan в городе Чжуншань. Об этом сообщает портал Sohu. Контролируемый взрыв гостиницы попал на камеры очевидцев.

Власти посчитали историческое здание отеля обветшалым и за 10 секунд снесли его. В отеле Zhongshan Yuyan было около 200 номеров, а также магазины и рестораны на любой вкус.