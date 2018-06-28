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  • Рухнула за секунды. Опубликовано видео уничтожения элитной китайской гостиницы

Рухнула за секунды. Опубликовано видео уничтожения элитной китайской гостиницы

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ФОТО: Скриншот с видео

Отель включал в себя 200 номеров, а также различные магазины и рестораны с кухней народов мира.

В Китае уничтожили элитную гостиницу Zhongshan Yuyan в городе Чжуншань. Об этом сообщает портал Sohu. Контролируемый взрыв гостиницы попал на камеры очевидцев.

Власти посчитали историческое здание отеля обветшалым и за 10 секунд снесли его. В отеле Zhongshan Yuyan было около 200 номеров, а также магазины и рестораны на любой вкус.

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