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Нет, это не миф: собаки действительно узнают плохих людей по запаху!

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Злая собака

ФОТО: Scanpix

Недавнее изучение домашних собак показало, что они необычайно догадливы, если им нужно разобраться в человеческих жестах и мимике. Ученые предполагают, что собаки способны понять, заслуживает ли человек доверия, и действовать соответствующим образом, пишет Disclose.tv.

Собака

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Собаки знают, когда человеку нельзя доверять

Акико Такаока, ученая из Киотского университета в Японии, провела исследование. Она оценивала способность собак понимать,  можно ли верить человеку. Ученая попросила хозяев собак - участников исследования указать своим питомцам на контейнеры с едой.

В первом случае в контейнерах была еда. Собаки поверили хозяевам, подбежали к контейнерам и съели еду. Во втором случае на контейнеры указал другой человек (при этом контейнеры были пусты).

Собаки проверили пустой контейнер и с этого момента начали игнорировать человека, который указал им на него. Так собаки дали понять, что этому человеку не следует доверять.

В исследовании участвовали 34 собаки и результат был одинаков у всех.

Собаки чувствуют отношение к хозяину

Недавнее исследование также показало, что собаки формируют свое отношение к другим людям в зависимости от того, как они относятся к их хозяину.

Во время эксперимента хозяин собаки просил разных людей о помощи. Одни помогали хозяину, другие были грубы и агрессивны, а третьи – вообще ничего не делали. Потом эти «помощники» пытались предложить песику угощение.

Исследование показало, что собаки с радостью принимают подарочек от человека, который был добр к хозяину или ничего не сделал в ответ на его просьбу о помощи. Но псы игнорируют или лают на тех, кто был груб с их владельцами.

Собака. Фото иллюстративное.

ФОТО: www.pets.ee

Это значит, что собаки гораздо лучше понимают особенности социальных взаимодействий между людьми, чем это считалось ранее.

В настоящее время проводятся дальнейшие исследования того, насколько хорошо собаки понимают социальный мир и взаимодействие между людьми. Возможно, ученые обнаружат, что собаки гораздо более чувствительны, чем о них принято думать.

А что вы думаете об умении собак распознавать плохих людей? 

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