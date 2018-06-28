Меган Маркл снова нарушила королевский протокол в присутствии королевы

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Публика обратила внимание на то, как сидела Меган. Дело в том, что супруга принца Гарри положила ногу на ногу, в то время как представительницы королевской семьи должны держать осанку и сидеть по струнке (как это делает на снимке королева Елизавета II).

ФОТО: JWMAL2 / MEGA

Пока одни критиковали Меган и искали, к чему бы еще им придраться, другие встали на ее защиту и вспомнили, что в свое время со скрещенными ногами были запечатлены и принцесса Диана, и Кейт Миддлтон.

«Ты просто придираешься к тому, что Гарри женился на девушке смешанных кровей, а вы, фанатики, не можете с этим смириться», — ответила ей другая.

Меган же охотно готова постигать королевский этикет и по настояниюкоролевы Елизаветы II сейчас проходит шестимесячный курс обучения.

«Меган просит совета у целого ряда людей. Она собирается действовать очень сдержанно и быть послушной. При этом обучение будет довольно интенсивным и активным», — рассказывал источник в Кенсингтонском дворце.