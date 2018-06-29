А что под жакетом? Странный вид груди Беллы Хадид смутил пользователей Сети
29. июнь 2018, 10:59
Одна из самых востребованных моделей мира 21-летняя Белла Хадид стала едва ли не главной сенсацией на вечеринке модного дома Bulgari в Риме в минувший вторник.
Впрочем, в этот раз, СМИ обсуждают не отсутствие нижнего белья на девушке, которая любит этим грешить, а довольно странный топ, который сначала вызвал много вопросов у поклонников.
Из под белого жакета выглядывали кружева, которые на некоторых снимках даже показались фанатам «какой-то невнятной пеной». Обратили внимание поклонники и на необычный пробор зигзагом, который был в моде в 90-х.
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