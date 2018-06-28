Непревзойденные гении: названы самые умные знаки Зодиака

Астрологи заявляют, что самыми умными знаками Зодиака являются Близнецы, Девы и Водолеи. Интересно, что два из трех вышеперечисленных знаков Зодиака также считаются самыми завистливыми. Сайт Сегодня.Lifestyle выяснил все подробности.
Близнецы: характеристика знака Зодиака
Близнецы – дети Меркурия. Эта планета отвечает за логику, эрудицию и интеллект. Именно благодаря Меркурию Близнецы имеют светлый ум и яркий интеллект. Еще с раннего детства маленький Близнец проявляет любознательность и невероятную сообразительность. Этому знаку зодиака свойственно решать задачи со скоростью света, замечать мельчайшие детали, всегда выделять главное из огромного потока информации. Меркурий наделил Близнецов феноменальной памятью, быстрым усвоением информации и удивительной проницательностью.
Дева: характеристика знака Зодиака
Планета Меркурий наградила Деву аналитическим складом ума, ярким интеллектом, умением анализировать, а также вниманием к деталям. Предприимчивость и сдержанный критицизм не дают ввести представителей этого знака Зодиака в заблуждение. Тратить время зря – занятие не для Дев. Все свои знания они проверяют и закаляют на практике, часто с головой уходят в науку и разного рода исследования. Так повелось, что из Дев выходят лучшие врачи.
Водолей: характеристика знака Зодиака
Третье, но не менее почетное место в рейтинге самых умных знаков Зодиака занимает Водолей. Этому знаку покровительствует Уран – это планета наделяет Водолеев гениальностью. Водолеи любят делать все по-своему. Кажется, это отличный навык в ситуации, когда привычный способ выполнения работы вам явно не подходит. Водолеи настойчиво следят за техническим прогрессом, обожают различные технологические новинки. Порой кажется, что эти люди словно стоят на одну ступеньку ближе к будущему, чем другие жители Земли. Водолеи – воодушевленные экспериментаторы, инноваторы и надежда человечества.