Американский футболист упал и с легкостью поднялся. Фанаты пытались повторить трюк, но все оказалось непросто!

Джованни Руиз из американской футбольной команды Buffalo Bulls сделал на тренировке упражнение на предотвращение травмы подколенного сухожилия. На видео все выглядело так легко, что фанаты попытались это повторить. Оказалось, упражнение может осилить далеко не каждый — кроме, пожалуй, Майкла Джексона.
В твиттере американской футбольной команды Buffalo Bulls появилось видео с тренировки игроков. Один из спортсменов, Джованни Руиз, встал на колени и, пока тренер держал его лодыжки, наклонился почти к самому полу, а затем снова выпрямился. Футболист при этом даже не запыхался, хотя его товарищу на заднем плане не удалось выполнить упражнение с такой же легкостью.
Some people have Ham-Strings. Jovany Ruiz has Ham-Ropes! pic.twitter.com/PNBO1RROfs— UB Football Strength (@UBFballStrength) June 25, 2018
За два дня видео посмотрели почти 4,5 миллиона раз. Некоторые пользователи твиттера решили, что запросто смогут сделать то же самое, что и Джованни. Ведь Майклу Джексону в клипе Smooth Criminal это удавалось.
Однако оказалось, что опустить корпус можно, и довольно быстро.
I’m a get it pic.twitter.com/TnqhCtsSIB— Aus (@austin_d17) June 26, 2018
А вот с возвращением в вертикальное положение у многих последователей Джованни Руиза возникли проблемы.
So my brother tried to do it lmaoooo pic.twitter.com/tt6N8ykdDt— Hozé A&M Commerce (@Djhoze_) June 27, 2018
Вот у этого парня почти получилось.
ehh ,, close enough .. 😂 pic.twitter.com/3BDeJ4cc6y— Trey Cole 🎒.. (@BodyBag5) June 26, 2018
Но большинство выглядело вот так.
me: pic.twitter.com/cGJyES8MRe— luh-ry-uh🍭 (@doseofri) June 26, 2018
На Reddit физическую форму Джованни Руиза одобрили больше 55 тысяч пользователей.
Здесь тоже нашлось немного тех, кому доступно это упражнение.
«Выглядит легко. Попробовал. Теперь пытаюсь выковырять свое лицо из пола», «Я справился разок. Это непросто. После этого мои колени чувствовали себя так, будто я долбаный 80-летний старик», «Подколенные сухожилия — в этом все дело. Это упражнение используется для предотвращения травмы подколенного сухожилия, и большинство спортсменов больше похоже на парня на втором плане. Падать при этом — обычное дело», - пишут в Сети.