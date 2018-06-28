Американский футболист упал и с легкостью поднялся. Фанаты пытались повторить трюк, но все оказалось непросто!

В твиттере американской футбольной команды Buffalo Bulls появилось видео с тренировки игроков. Один из спортсменов, Джованни Руиз, встал на колени и, пока тренер держал его лодыжки, наклонился почти к самому полу, а затем снова выпрямился. Футболист при этом даже не запыхался, хотя его товарищу на заднем плане не удалось выполнить упражнение с такой же легкостью.

Some people have Ham-Strings. Jovany Ruiz has Ham-Ropes! pic.twitter.com/PNBO1RROfs — UB Football Strength (@UBFballStrength) June 25, 2018

За два дня видео посмотрели почти 4,5 миллиона раз. Некоторые пользователи твиттера решили, что запросто смогут сделать то же самое, что и Джованни. Ведь Майклу Джексону в клипе Smooth Criminal это удавалось.

Однако оказалось, что опустить корпус можно, и довольно быстро.

А вот с возвращением в вертикальное положение у многих последователей Джованни Руиза возникли проблемы.

So my brother tried to do it lmaoooo pic.twitter.com/tt6N8ykdDt — Hozé A&M Commerce (@Djhoze_) June 27, 2018

Вот у этого парня почти получилось.

ehh ,, close enough .. 😂 pic.twitter.com/3BDeJ4cc6y — Trey Cole 🎒.. (@BodyBag5) June 26, 2018

Но большинство выглядело вот так.

На Reddit физическую форму Джованни Руиза одобрили больше 55 тысяч пользователей.

Здесь тоже нашлось немного тех, кому доступно это упражнение.