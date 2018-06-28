Жуткие кадры прооперированной звезды «Дома-2» возмутили фанатов

Теперь любой интернет-пользователь может оценить грудь Татьяны Мусульбес – какой она была до операции и после. Бюст девушки уменьшили на два с половиной размера. "Убрать больше было нельзя", – цитирует пластического хирурга Dom2Life. Дело в том, что медику необходимо было оставить достаточно железистой ткани для возможности вскармливания будущего ребенка Мусульбес.

Зрители с крепкими нервами оценили видеозаписи. Пользователи высказали неоднозначные мнения: "Фуууу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Грудь до хуже чем после", "Ну и жуть", , "а почему нет припухлости? бабу подменили?", "Полюбому вставили импланты", "Зачем такое показывать???", "Чего не сделаешь ради пиара...".

Отметим, что девушку снимали с ее разрешения. Говорят, хирургическое вмешательство обошлось Мусульбес в 300-400 тысяч рублей (4 000 - 5 400 евро). Татьяна давно мечтала уменьшить грудь, поскольку слишком большой бюст доставлял девушке дискомфорт. "Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая", – жаловалась длинноволосая красотка.