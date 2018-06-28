Собчак заклевали в Сети за издевательства над сыном

Ксения Собчак похвасталась успехами сына Платона. Однако гордую телеведущую быстро спустили с небес на землю.
В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем. По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки.
"Образование-это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, (рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и "без блата"), а пока, спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога, Тревольту, учителя от бога, который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками :) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – сообщила телеведущая под снимком.
По обыкновению, злопыхатели накинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистники отмечали, что выбрать общеобразовательную школу – это верх глупости, занятия у преподавателя-иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте – настоящее издевательство .
"Ученые говорят 1,5 года у ребенка мозг еще не готов к учебе, даже в игровой форме. У мозга есть стадий развития. Не мучайтесь детей, не учите читать и писать в раннем возрасте, это вредно", "Богатые решили спуститься с небес на грешную землю к простым крепостным", "Государственные без блата – бесплатный зоопарк", "Чем дороже тем лучше.....своих что ли учителей нет? Обязательно приглашать африканца? Зачем?", – не унимались комментаторы.