Собчак заклевали в Сети за издевательства над сыном

В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию наследника, который занимается с зарубежным преподавателем. По словам Собчак, мальчик начинает изучать иностранные языки.

"Образование-это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, (рублевские платные вычеркиваем сразу,только государственные и "без блата"), а пока, спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога, Тревольту, учителя от бога, который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками :) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – сообщила телеведущая под снимком.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 27, 2018 at 3:15am PDT

По обыкновению, злопыхатели накинулись на Собчак и просто заклевали ее якобы за плохое родительство. Завистники отмечали, что выбрать общеобразовательную школу – это верх глупости, занятия у преподавателя-иностранца не принесут плодов, а учиться в таком раннем возрасте – настоящее издевательство .

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 6, 2018 at 3:59am PDT