Теперь всё понятно! Басков заявил, что знает тайного покровителя Бузовой

В минувшие выходные вышел выпуск шоу «Привет, Андрей!», главным героем которого стал Филипп Киркоров и его нашумевший клип «Цвет настроения синий». На передачу пришла и с недавних пор близкая подруга поп-короля Ольга Бузова, снявшаяся в этом видео.

«Я очень люблю Филиппа, и мы не играем на камеру. Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья», — неожиданно заявила Ольга.

Но тут вдруг вступился Николай Басков, который заявил, что знает того, кому такие слова Бузовой могут не понравиться.

«У меня есть телефон одного товарища, он будет недоволен!» — сказал артист. На что Филипп отреагировал удивленно: «Ты что, знаешь что-то, чего не знаю я?» Тогда Басков сказал, что осведомлен об отношениях Бузовой куда лучше Киркорова.