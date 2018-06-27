Сотрудница московской полиции произвела фурор в Сети: мировые СМИ в восторге от Тани Зимы (ФОТО)

Татьяна Зима стала одной из главных достопримечательностей ЧМ-2018 в России. Сотрудница внутренних дел Москвы уже названа самым красивым в мире полицейским.
Какой должна быть девушка, чтобы удостоиться звания самой-самой? Молодой, красивой, ухоженной и в полицейской форме! Именно таков секрет успеха сотрудницы конной полиции Москвы Татьяны Зимы, рассказывает Joinfo.ua.
Таня получила мировую известность во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Появляясь на улицах столицы своей Родины, девушка становится настоящей звездой, купаясь в лучах вниманиях иностранных болельщиков из разных стран мира.
Волевая, красивая и невероятно женственная представительница серьезной профессии уже стала настолько популярной, что о ней пишут СМИ Сербии и Болгарии, Испании и Перу, Индии и Китая.
О личной жизни Татьяны с русской фамилией Зима известно немного. Как утверждают российские издания, сердце девушки абсолютно свободно, а сама она в одиночку воспитывает дочь. Впрочем, стоит Тане только захотеть, и ее личная жизнь может быть очень быстро устроена – по слухам, иностранцы прохода не дают полицейскому, знакомясь с ней, выпрашивая ее телефончик и приглашая на свидание.
Судя по Instagram красавицы, она очень разносторонняя личность, но главными занятиями в жизни Зимы являются работа и воспитание ребенка.
А вообще, Россия сейчас просто переполнена красивыми девушками из разных уголков нашей планеты! На Чемпионат мира по футболу 2018 съехались представительницы прекрасного пола, чтобы поболеть за сборные своих стран.
Галерею ярких фотографий Тани Зимы смотрите на сайте Joinfo.ua.