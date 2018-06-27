Сотрудница московской полиции произвела фурор в Сети: мировые СМИ в восторге от Тани Зимы (ФОТО)

Какой должна быть девушка, чтобы удостоиться звания самой-самой? Молодой, красивой, ухоженной и в полицейской форме! Именно таков секрет успеха сотрудницы конной полиции Москвы Татьяны Зимы, рассказывает Joinfo.ua.

Таня получила мировую известность во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Появляясь на улицах столицы своей Родины, девушка становится настоящей звездой, купаясь в лучах вниманиях иностранных болельщиков из разных стран мира.

Волевая, красивая и невероятно женственная представительница серьезной профессии уже стала настолько популярной, что о ней пишут СМИ Сербии и Болгарии, Испании и Перу, Индии и Китая.

О личной жизни Татьяны с русской фамилией Зима известно немного. Как утверждают российские издания, сердце девушки абсолютно свободно, а сама она в одиночку воспитывает дочь. Впрочем, стоит Тане только захотеть, и ее личная жизнь может быть очень быстро устроена – по слухам, иностранцы прохода не дают полицейскому, знакомясь с ней, выпрашивая ее телефончик и приглашая на свидание.

Судя по Instagram красавицы, она очень разносторонняя личность, но главными занятиями в жизни Зимы являются работа и воспитание ребенка.

А вообще, Россия сейчас просто переполнена красивыми девушками из разных уголков нашей планеты! На Чемпионат мира по футболу 2018 съехались представительницы прекрасного пола, чтобы поболеть за сборные своих стран.