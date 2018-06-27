Ср, 27.06.2018
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Дело семейное: Виктория Боня опровергла слухи о пластике губ, показав фото с матерью

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Виктория Боня.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Внешность современных знаменитостей подвергается критике двух типов – за злоупотребление графическими редакторами, в котором, если быть до конца откровенными, были замечены многие, а также за то, что женщины корректируют черты лица и фигуру с помощью пластики.

О Виктории Боне мир заговорил в 2001-м, когда она удостоилась чести представлять Россию на престижном конкурсе красоты «Мисс Земля». Девушку заметили и модельные агентства, и популярные телеканалы. Не менее благотворным образом на становлении ее карьеры сказалось и участие в реалити-шоу – Боню активно приглашают сниматься для глянца, вести различные передачи и мероприятия, играть в кино.

 

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Фото Виктории – предмет жарких споров в среде ее фолловеров. Многие из них уверены, что прекрасная физическая форма модели – результат ретуши ее снимков. Как и любая мудрая женщина, Боня не комментирует нападки хейтеров и продолжает радовать поклонников роскошными кадрами.Уже не один год бытует мнение, что Боня, как и многие, не пренебрегает услугами косметологов и, что звучит уже больше как обвинение, специалистов по эстетической хирургии. Чаще всего «достается» ее губам – в меру пухлым и правильно очерченным.

 

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Несколько дней тому назад модель опубликовала в своем микро-блоге в Instagram фотографию с мамой. Внимание фолловеров Бони привлекли именно губы женщины – многие отмечали, что Виктории просто посчастливилось унаследовать их совершенную форму и полноту. Более того, складывается впечатление, что мать звезды не прибегает к серьезным процедурам омоложения, так как выглядит очень естественно.

 

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Вместе с тем внимание поклонников модели привлекло еще одно фото, опубликованное ее близкой подругой, которая, по предположениям, также присутствовала на ужине с мамой Бони. Этот кадр вызвал некоторые сомнения в Сети – на нем Виктория выглядит несколько хуже: лицо уже не кажется скульптурным, особенно зоркие комментаторы отметили, что на нем явно видны морщинки, а кожа далеко не такая гладкая.

 

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Несмотря на то, что многие рассматривали с особым пристрастием именно этот снимок, вердикт большинства был неизменным: Виктория – красавица. Более того, некоторые из подписчиков предположили, что этот фото также отредактировали, только так, чтобы звезда выглядела не так привлекательно, как в действительности.

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