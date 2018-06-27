Вера Брежнева показала, где проводит отпуск

«В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт», – подписала снимок певица. Отметим, что на фото Вера позирует в сексуальном черном топе и коротких шортах.

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 26, 2018 at 10:58pm PDT

Ранее Брежнева уже публиковала фото с Италии, где она запечатлены вместе с сестрами. Девушки выглядят абсолютно счастливыми.

#Italiana 😎 #famiglia A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 21, 2018 at 12:59am PDT