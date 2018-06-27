27. июнь 2018, 18:07
Певица, актриса Вера Брежнева показала, где проводит отпуск. Судя по опубликованным фотографиям в Instagram, Вера отдыхает в Италии: позитивно проводит там время и занимается спортом, пишет Сегодня.
«В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт», – подписала снимок певица. Отметим, что на фото Вера позирует в сексуальном черном топе и коротких шортах.
Ранее Брежнева уже публиковала фото с Италии, где она запечатлены вместе с сестрами. Девушки выглядят абсолютно счастливыми.
Напоминаем, что 22 августа на таллиннском Певческом поле состоится фестиваль «Танцевальная Волна», где выступит Вера Брежнева и другие артисты. Билеты уже в продаже в Piletilevi.