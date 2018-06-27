Ср, 27.06.2018
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Вера Брежнева показала, где проводит отпуск

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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Певица, актриса Вера Брежнева показала, где проводит отпуск. Судя по опубликованным фотографиям в Instagram, Вера отдыхает в Италии: позитивно проводит там время и занимается спортом, пишет Сегодня.

«В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт», – подписала снимок певица. Отметим, что на фото Вера позирует в сексуальном черном топе и коротких шортах.

 

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Ранее Брежнева уже публиковала фото с Италии, где она запечатлены вместе с сестрами. Девушки выглядят абсолютно счастливыми.

 

#Italiana 😎 #famiglia

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Напоминаем, что 22 августа на таллиннском Певческом поле состоится фестиваль «Танцевальная Волна», где выступит Вера Брежнева и другие артисты. Билеты уже в продаже в Piletilevi. 

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