Фото: Меган Маркл и принц Гарри посетили королевский прием

Вчера, 26 июня, в Букингемском дворце прошел торжественный прием, в рамках которого королева Елизваета II, принц Гарри и Меган Маркл встретились с участниками программы Queens Young Leaders. Эта программа – благотворительная инициатива королевы. Она поддерживает молодых людей, занимающихся социальными вопросами в странах Содружества наций (добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы – ред.). Отметим, что для приема Меган выбрала светлый наряд от Prada, черный клатч и туфли в тон.