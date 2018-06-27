Ср, 27.06.2018
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Фото: Меган Маркл и принц Гарри посетили королевский прием

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась больше месяца назад. Теперь Меган в качестве герцогини Сассекской приступила к своим королевским обязанностям: официальные мероприятия, поездки и приемы – все это теперь неотъемлемая часть ее жизни, пишет Сегодня.

Вчера, 26 июня, в Букингемском дворце прошел торжественный прием, в рамках которого королева Елизваета II, принц Гарри и Меган Маркл встретились с участниками программы Queens Young Leaders. Эта программа – благотворительная инициатива королевы. Она поддерживает молодых людей, занимающихся социальными вопросами в странах Содружества наций (добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы – ред.). Отметим, что для приема Меган выбрала светлый наряд от Prada, черный клатч и туфли в тон.

Также среди знаменитостей на приеме присутствовали экс-футболист Дэвид Бекхэм, британская спортсменка-боксер Никола Адамс и английский актер и сценарист Ленни Генри.

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