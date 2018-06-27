Ср, 27.06.2018
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Простой секрет: вот как справиться с жарой ночью и наконец-то уснуть!

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Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia

Когда приходит жара, все мы спасаемся разными способами. Больше всего повезло тем, у кого есть кондиционер, или тем, кто и вовсе с легкостью переносит жару, пишет Birmingham Mail.

Для большинства же лето – то самое время, когда возникают проблемы со сном.

И вот главные советы для тех, кому никак не уснуть из-за жары.

  • Отложите в сторону свою пижаму и, если возможно, спите голышом.

Если вы, как правило, очень сильно потеете, то подложите под себя обычные полотенца, чтобы защитить свое постельное белье.

  • Откройте окна - желательно более одного, с разных сторон дома, чтобы в квартиру поступало больше воздуха.

Естественно, если вы живете на первом этаже или в небольшом доме, то возможен риск краж, поэтому будьте осторожны.

  • Примите теплый душ перед тем, как лечь спать.

Лучше всего избегать холодного и тем более ледяного душа, так как ваше тело впоследствии компенсирует нехватку тепла и будет повышать температуру.

  • Время от времени переворачивайте подушку, чтобы положить голову на более холодную сторону.
  • Держите жалюзи или шторы закрытыми в течение дня на солнечной стороне дома.
  • Поставьте стакан холодной воды рядом с вашей кроватью, чтобы вы могли попить, когда проснетесь и почувствуете жар или обезвоживание.
  • В экстремальных температурах или после сильного перегрева, уснуть помогут предметы, пропитанные холодной водой.

Замочите кусок ткани в холодной воде и приложите к груди или на лицо. Некоторые люди даже признались, что они одевают мокрые носки или мокрую футболку на ночь – конечно, предварительно выкрутив.

  • Заполните бутылку с распылителем холодной водой, чтобы брызгать на себя, лежа в постели.
  • Возьмите упаковку со льдом и заверните в наволочку. Вы можете приложить ее к ногам, или положить на грудь. В принципе, то же самое работает с горячей бутылкой, чтобы согреться.
  • Еще одно предложение сохранить прохладу - открыть дверь на чердак, чтобы тепло могло подняться выше. Если у вас квартира - откройте дверь на балкон. 
  • Можно временно поспать на раскладной кровати или шезлонге (что позволяет вашей коже дышать более свободно).

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