Простой секрет: вот как справиться с жарой ночью и наконец-то уснуть!

Когда приходит жара, все мы спасаемся разными способами. Больше всего повезло тем, у кого есть кондиционер, или тем, кто и вовсе с легкостью переносит жару, пишет Birmingham Mail.
Для большинства же лето – то самое время, когда возникают проблемы со сном.
И вот главные советы для тех, кому никак не уснуть из-за жары.
- Отложите в сторону свою пижаму и, если возможно, спите голышом.
Если вы, как правило, очень сильно потеете, то подложите под себя обычные полотенца, чтобы защитить свое постельное белье.
- Откройте окна - желательно более одного, с разных сторон дома, чтобы в квартиру поступало больше воздуха.
Естественно, если вы живете на первом этаже или в небольшом доме, то возможен риск краж, поэтому будьте осторожны.
- Примите теплый душ перед тем, как лечь спать.
Лучше всего избегать холодного и тем более ледяного душа, так как ваше тело впоследствии компенсирует нехватку тепла и будет повышать температуру.
- Время от времени переворачивайте подушку, чтобы положить голову на более холодную сторону.
- Держите жалюзи или шторы закрытыми в течение дня на солнечной стороне дома.
- Поставьте стакан холодной воды рядом с вашей кроватью, чтобы вы могли попить, когда проснетесь и почувствуете жар или обезвоживание.
- В экстремальных температурах или после сильного перегрева, уснуть помогут предметы, пропитанные холодной водой.
Замочите кусок ткани в холодной воде и приложите к груди или на лицо. Некоторые люди даже признались, что они одевают мокрые носки или мокрую футболку на ночь – конечно, предварительно выкрутив.
- Заполните бутылку с распылителем холодной водой, чтобы брызгать на себя, лежа в постели.
- Возьмите упаковку со льдом и заверните в наволочку. Вы можете приложить ее к ногам, или положить на грудь. В принципе, то же самое работает с горячей бутылкой, чтобы согреться.
- Еще одно предложение сохранить прохладу - открыть дверь на чердак, чтобы тепло могло подняться выше. Если у вас квартира - откройте дверь на балкон.
- Можно временно поспать на раскладной кровати или шезлонге (что позволяет вашей коже дышать более свободно).