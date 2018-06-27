Простой секрет: вот как справиться с жарой ночью и наконец-то уснуть!

Для большинства же лето – то самое время, когда возникают проблемы со сном.

И вот главные советы для тех, кому никак не уснуть из-за жары.

Отложите в сторону свою пижаму и, если возможно, спите голышом.

Если вы, как правило, очень сильно потеете, то подложите под себя обычные полотенца, чтобы защитить свое постельное белье.

Откройте окна - желательно более одного, с разных сторон дома, чтобы в квартиру поступало больше воздуха.

Естественно, если вы живете на первом этаже или в небольшом доме, то возможен риск краж, поэтому будьте осторожны.

Примите теплый душ перед тем, как лечь спать.

Лучше всего избегать холодного и тем более ледяного душа, так как ваше тело впоследствии компенсирует нехватку тепла и будет повышать температуру.

Время от времени переворачивайте подушку, чтобы положить голову на более холодную сторону.

Держите жалюзи или шторы закрытыми в течение дня на солнечной стороне дома.

Поставьте стакан холодной воды рядом с вашей кроватью, чтобы вы могли попить, когда проснетесь и почувствуете жар или обезвоживание.

В экстремальных температурах или после сильного перегрева, уснуть помогут предметы, пропитанные холодной водой.

Замочите кусок ткани в холодной воде и приложите к груди или на лицо. Некоторые люди даже признались, что они одевают мокрые носки или мокрую футболку на ночь – конечно, предварительно выкрутив.