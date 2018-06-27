Сценариста из Голливуда посадили пожизненно за кровавое убийство украинки
27. июнь 2018, 10:56
Сценарист Блейк Лейбел за жестокое убийство украинки Яны Касьян приговорён к пожизненному заключению, сообщает ABC News. На прошлой неделе присяжные признали 37-летнего мужчину виновным в пытках, нанесении увечий и убийстве женщины, пишет Life.
"Этот монстр разрушил нашу жизнь, жизнь своей семьи", — заявила в суде перед вынесением приговора мать убитой Ольга Касьян, на плечи которой легла забота о ребёнке дочери и жестокого сценариста.
Преступление было совершено ещё в 2016 году. Тогда мать украинки заявила в полицию, что Яна пропала без вести. Оказалось, Лейбел ножом несколько часов пытал и калечил Касьян — согласно сценарию своего же комикса.Тело девушки обнаружили в забаррикадированной спальне их с Лейбелом квартиры в Западном Голливуде.