Ср, 27.06.2018
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  • Сценариста из Голливуда посадили пожизненно за кровавое убийство украинки

Сценариста из Голливуда посадили пожизненно за кровавое убийство украинки

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Погибшая Яна.

ФОТО: соцсети

Сценарист Блейк Лейбел за жестокое убийство украинки Яны Касьян приговорён к пожизненному заключению, сообщает ABC News. На прошлой неделе присяжные признали 37-летнего мужчину виновным в пытках, нанесении увечий и убийстве женщины, пишет Life.

"Этот монстр разрушил нашу жизнь, жизнь своей семьи", — заявила в суде перед вынесением приговора мать убитой Ольга Касьян, на плечи которой легла забота о ребёнке дочери и жестокого сценариста.

Преступление было совершено ещё в 2016 году. Тогда мать украинки заявила в полицию, что Яна пропала без вести. Оказалось, Лейбел ножом несколько часов пытал и калечил Касьян — согласно сценарию своего же комикса.Тело девушки обнаружили в забаррикадированной спальне их с Лейбелом квартиры в Западном Голливуде.

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