Сценариста из Голливуда посадили пожизненно за кровавое убийство украинки

"Этот монстр разрушил нашу жизнь, жизнь своей семьи", — заявила в суде перед вынесением приговора мать убитой Ольга Касьян, на плечи которой легла забота о ребёнке дочери и жестокого сценариста.

Преступление было совершено ещё в 2016 году. Тогда мать украинки заявила в полицию, что Яна пропала без вести. Оказалось, Лейбел ножом несколько часов пытал и калечил Касьян — согласно сценарию своего же комикса.Тело девушки обнаружили в забаррикадированной спальне их с Лейбелом квартиры в Западном Голливуде.