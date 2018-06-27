Ср, 27.06.2018
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Пользователи Сети в шоке от снимков голой 51-летней певицы

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загорает топлес.

Артистка опубликовала в своем Instagram провокационные фотографии с пляжа Танзании. Исполнительница позирует на фоне бирюзового океана. Примечательно, что распластавшаяся на песке Штурм бесстыдно оголила грудь.

 

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"Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост. Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраненыприм. ред.)", - написала звезда.

 

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Подписчики мужского пола просто бились в припадках от восторга. Они засыпали Наталью похабными комментариями. 

Однако не все оценили откровенность Штурм, многие интернет-обыватели отметили, что сниматься голой в 51 год – это, мягко говоря, неприлично. 

Отметим, что недавно Наталья попала в настоящий секс-скандал. Бывший любовник звезды Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что певица бессовестно преследовала его и присылала кадры из душа, на которых она занимается непотребством. Теперь Дмитрий намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства.

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