Пользователи Сети в шоке от снимков голой 51-летней певицы

Звезда 90-х Наталья Штурм уехала на курорт. Певица загорает топлес.
Артистка опубликовала в своем Instagram провокационные фотографии с пляжа Танзании. Исполнительница позирует на фоне бирюзового океана. Примечательно, что распластавшаяся на песке Штурм бесстыдно оголила грудь.
"Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост. Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", - написала звезда.
Подписчики мужского пола просто бились в припадках от восторга. Они засыпали Наталью похабными комментариями.
Однако не все оценили откровенность Штурм, многие интернет-обыватели отметили, что сниматься голой в 51 год – это, мягко говоря, неприлично.
Отметим, что недавно Наталья попала в настоящий секс-скандал. Бывший любовник звезды Дмитрий Митюрич решил выложить на всеобщее обозрение более чем откровенное видео с бывшей возлюбленной. Мужчина утверждает, что певица бессовестно преследовала его и присылала кадры из душа, на которых она занимается непотребством. Теперь Дмитрий намерен подать на бывшую любовницу в суд за сексуальные домогательства.