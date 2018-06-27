Пользователи Сети в шоке от снимков голой 51-летней певицы

Артистка опубликовала в своем Instagram провокационные фотографии с пляжа Танзании. Исполнительница позирует на фоне бирюзового океана. Примечательно, что распластавшаяся на песке Штурм бесстыдно оголила грудь.

A post shared by Natalia Shturm (@nataliashturm) on Jun 25, 2018 at 8:40am PDT

"Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост. Пришла в бар где все смотрят футбол и болеют за ... Уругвай. Это оч неприятно, когда все хлопают, кричат и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", - написала звезда.

A post shared by Natalia Shturm (@nataliashturm) on Jun 26, 2018 at 8:58am PDT

Подписчики мужского пола просто бились в припадках от восторга. Они засыпали Наталью похабными комментариями.

Однако не все оценили откровенность Штурм, многие интернет-обыватели отметили, что сниматься голой в 51 год – это, мягко говоря, неприлично.