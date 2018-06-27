Планы придется изменить: гороскоп на 27 июня

День сомнительный с деловой точки зрения: планы придется менять из-за внезапно открывшихся обстоятельств, поэтому и ожидаемых результатов добиться очень трудно. Однако в остальном перспективы очень хороши. Позитивные влияния в сфере романтических отношений делают возможным примирение поссорившихся влюбленных, восстановление гармонии в нестабильных союзах и новые многообещающие знакомства. Атмосфера в семье благоприятна, представители разных поколений легко достигают взаимопонимания.
Удадутся на славу праздники, вечеринки, официальные торжественные мероприятия. Можно планировать на этот день поездки, походы по магазинам, занятия спортом; звезды обещают, что эмоциональный фон будет благоприятным и стабильным, пишет Дворец.
Овен
Овны легко завязывают знакомства и наслаждаются общением. Сегодня вы будете на виду, легко привлечете внимание к своим достоинствам, очаруете любого, кто вам понравится. Звезды советуют не засиживаться дома, отдать предпочтение активному отдыху, не тратить время на сожаления о прошедших днях. В неформальной обстановке можно обсудить и деловые вопросы; вероятно получение предложений, которые позволят вам превратить свое хобби в источник доходов.
Нежелательно приобретать крупные вещи, предназначенные не для вас лично, а для всей семьи; зато в мелких тратах вы можете себя не ограничивать. Поездки потребуют осторожности, но мелкие неприятности в пути не испортят вам настроения.
Телец
Очень сложным будет день для тех, кому предстоит встреча с друзьями или романтическое свидание. Даже людей, близких вам по духу, понять чрезвычайно трудно; велика вероятность мелких ссор, возможны и серьезные конфликты из-за совершеннейших пустяков. Склонность к поспешным выводам мешает вам принимать правильные решения, вы даете необдуманные обещания и верите всем слухам и сплетням, которые слышите.
День подходит для поездок, в особенности – организованных лично вами. Будьте готовы действовать самостоятельно, спокойно относитесь к критике в свой адрес. Близкие склонны судить вас слишком строго; это временное явление, которое вскоре станет лишь неприятным воспоминанием.
Близнецы
Сильны позитивные тенденции, день может быть очень приятным. Близнецов порадуют встречи с друзьями и романтические свидания, звезды говорят о высокой вероятности новых знакомств, интересных встреч. Не бойтесь доверять людям: сегодня вы не будете обмануты. Возрастает творческий потенциал, однако не стоит торопиться с воплощением в жизнь идей, касающихся смены имиджа – едва ли результат оправдает ваши ожидания.
Благоприятна атмосфера в семье, близкие готовы разделить ваши увлечения, посвятить свободное время общему, важному для всех делу. Влюбленные наслаждаются взаимопониманием, легко угадывают желания и мысли друг друга. Ждите приятных подарков.
Рак
Хороший день, не связанный ни с неприятностями, ни с серьезными потрясениями. У вас не будет причин для сожалений, зато возможность исправить допущенные ранее ошибки представится непременно. Действуйте решительно, когда речь идет о деньгах, инвестициях и покупках, отстаивайте свою точку зрения, даже если родственники будут против – развитие событий покажет, что именно ваша позиция была абсолютно верной.
Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим. Те, кто собирается посетить вечеринку или принять гостей, получат массу удовольствия. Высокий жизненный тонус позволяет легко справляться с любыми проблемами, а умение радоваться мелочам окрашивает день в особенно приятные тона.
Лев
Львы склонны многое принимать на веру и сегодня рискуют попасться на удочку лести, закинутую коварными недоброжелателями. Немного самокритики вам не повредит. Дамам стоит снять розовые очки и постараться трезво оценить отношения с любимым человеком – есть шанс многое изменить к лучшему, но терять время никак нельзя. Мужчинам же стоит проявить уступчивость, если они не хотят прослыть семейными тиранами.
Поездки сложатся неудачно, вывести вас из себя может любая мелочь, и даже самые приятные, на первый взгляд, попутчики вскоре разочаруют. Выдающихся успехов смогут достичь те, кто планирует в этот день погрузиться в работу или учебу.
Дева
События дня нельзя назвать неожиданными или особенно неприятными, но нестабильность эмоционального фона заставляет Дев очень остро реагировать на все, что происходит. Сегодня вы нуждаетесь в ободрении и поддержке; и то, и другое могут дать родственники – но полного взаимопонимания в семье, увы, не будет. День категорически не подходит для того, чтобы обсуждать с друзьями свои личные проблемы или пытаться преодолеть разногласия с любимым человеком.
Финансовая ситуация вполне благоприятна, появляется шанс найти новый источник дохода или заключить выгодную сделку. Особенно изобретательные Девы получат возможность одержать верх над недоброжелателями.
Весы
Весы почувствуют некоторое снижение жизненного потенциала, не исключено ухудшение самочувствия. Звезды советуют отказаться от употребления алкоголя и не принимать слишком активного участия в светской жизни. При этом не возбраняются ни встречи с друзьями, ни романтические свидания; напротив, и то, и другое будет приносить радость, нужно только меру знать. Приятные знакомства ожидают тех, кто собирается посетить спортивные мероприятия.
Финансовая ситуация неблагоприятна, вы склонны рисковать крупными суммами, заключать сомнительные сделки. Не пренебрегайте советами специалистов, а к подсказкам собственной интуиции относитесь со здоровым скепсисом.
Скорпион
Удачный день. Позитивные тенденции сильны, вы же полны жизненных сил и не склонны упускать интересные возможности. Целеустремленные Скорпионы добьются результатов в любом деле, за которое возьмутся; остальные же смогут приятно провести время и получить массу удовольствия, что тоже весьма неплохо. Перемены в личной жизни весьма вероятны; звезды советуют проявить инициативу и сделать первый шаг навстречу человеку, который вам небезразличен.
Возможны интересные встречи делового характера. Не уклоняйтесь от обсуждения профессиональных вопросов, даже если окружающая обстановка покажется не слишком подходящей для подобных бесед.
Стрелец
Стрельцам звезды советуют быть осторожнее в поездках, избегать серьезных физических нагрузок и отказаться от активного участия в общественных мероприятиях. В остальном же день обещает быть вполне удачным и приятным, а уж в семейных и романтических отношениях ситуация складывается просто замечательная. Будьте готовы к судьбоносной встрече, не скрывайте своих достоинств от новых знакомых.
Настроившись на практический лад, вы сможете решить многие вопросы, тревожившие вас в последнее время. Удачный день для любых домашних дел, приема гостей, отдыха в кругу близких.
Козерог
День отличается особенно благоприятным эмоциональным фоном. Козероги, чья интуиция сегодня остра необычайно, смогут наладить отношения с родственниками и любимым человеком, получить удовольствие от общения с друзьями, приятно провести время в новой компании. Звезды советуют не отказываться от посещения увеселительных заведений, участия в общественной жизни; только спорт и большие физические нагрузки нежелательны.
Вы сможете справиться со многими делами, решить сложные вопросы. Пришло время ставить перед собой новые цели – и скромность здесь совершенно неуместна. Смотрите в будущее с оптимизмом, для этого у вас есть все основания.
Водолей
Основные проблемы лежат в сфере финансов. Займитесь планированием бюджета: пора вспомнить о пользе экономии и неприятных последствиях излишней расточительности. В поездках будьте осторожнее, не полагайтесь на помощь малознакомых людей. Путешественникам стоит брать с собой карты или приборы для навигации – сегодня вы рискуете заблудиться буквально в трех соснах.
Взаимопонимание и полное доверие сегодня являются непременными условиями гармонии в романтических отношениях. Трудно придется тем, кто скрывает что-то от любимого человека или пытается хитростью добиться своего.
Рыбы
Высок жизненный потенциал, настроение будет отличным. Однако ваш оптимизм порой граничит с легкомыслием, что даст окружающим, в особенности старшим родственникам, повод для критики и недовольства. Не отвечайте упреками на упрек, старайтесь не допускать конфликтов и ссор – чем более миролюбиво вы настроены, тем быстрее недоразумения останутся в прошлом. Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций, и вероятность перемен к лучшему в этой области весьма велика.
К неожиданным, но приятным последствиям приведет ваше участие в светских мероприятиях. Будьте готовы дать волю своей фантазии, в полной мере проявить творческие способности – ситуация требует именно этого.