«Был в коме 27 дней»: раскрыты подробности загадочной смерти российского артиста

Супруга Сучилина отметила, что перед поездкой в отпуск муж прошел обследование из-за проблем с сердцем. Тогда медики разрешили пациенту отправиться в поездку.

Однако в Испании мужчине неожиданно стало плохо. Вызванный больному врач заявил, что ничего страшного в состоянии музыканта нет, и разрешил ему вернуться домой самолетом, передает РИА ФАН.

Позже, во время полета Сучилину снова стало плохо – у него начался некроз. Пассажиры самолета стали жаловаться на зловоние. Сначала было решено пересадить людей на другие места, а затем экипаж и вовсе совершил экстренную посадку в Португалии.

После этого врачи из города Фару принялись за лечение музыканта. При этом его супруге пришлось разбираться со страховкой.

"27 дней он пробыл в медицинской коме", – вспомнила Лидия. Она также рассказала, что португальские медики сделали все возможное для того, чтобы вылечить пациента.

Напомним, что один из ведущих рок-гитаристов России Андрей Сучилин скончался от инфекции. О трагедии сообщила его близкий друг Лидия Тихонович в Facebook.