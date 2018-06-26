Вот почему Анну Седокову могут лишить родительских прав. Оказывается, она многое скрывала!

Внезапно объявилась бывшая свекровь Седоковой, которой надоело слушать ложь о своей семье. В комментариях Чернявского женщина представилась и рассказала, из-за чего на самом деле произошел конфликт у ее сына и экс-невестки.

Марине Чернявской не понравилось то, что все охотно поверили Анне и начали взывать к совести Максима. Женщина ссылается на то, что певица ни разу не публиковала решения суда, которые бы подтвердили ее слова.

По словам Марины, сын забил тревогу, когда певица захотела взять дочь на съемки нового проекта, в то время как та должна была пойти в первый класс: «Что важнее: ходить в школу или три месяца изнурительных поездок, перелетов и съемок?»

Бабушка объяснила, что в США, где проживает девочка, непосещение школы строго наказывается. К тому же Моника подросла, и ее мама якобы собирается зарабатывать на ней, привлекая девочку к рекламированию разных товаров, как это делает Анна.

Поскольку Седокова уделяла ребенку мало времени, дочь чаще всего находилась с отцом: «Никто никого не отнимал. Анна строила свою карьеру, раз в три месяца на две недели возвращалась в Лос-Анджелес и снова улетала в Москву».

Марина Чернявская также утверждает, что певица не захотела подписать мировое соглашение, из-за чего бабушка не смогла вывезти девочку на море оздоровиться: «И вот я, “старая мерзавка”, на берегу Средиземного моря жду ребенка, арендовала дом, приехали друзья Моники, а самой Моники нет».