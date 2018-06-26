Я видел фильм, который начинался так же. Волочкова снялась без белья c двумя парнями

На этот раз балерина поделилась фото, на котором она с кокетливым, соблазняющим взглядом стоит в обнимку с двумя парнями. Причём из одежды на девушке — короткие шорты и футболка на голое тело, через которую отчётливо проступает грудь. Композиция в стиле "Я видел фильм, который начинался так же". Снимок сопровождает подпись: "Наша команда!"

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jun 24, 2018 at 11:57am PDT

Чуть ранее Волочкова разместила фото, где она в футболке с леопардовым принтом с теми же парнями, и написала интригующий пост. Чего ждать от балерины, остаётся только гадать. Но резонно предположить, что без шпагатов не обойдётся и тут.