Вт, 26.06.2018
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  • Я видел фильм, который начинался так же. Волочкова снялась без белья c двумя парнями

Я видел фильм, который начинался так же. Волочкова снялась без белья c двумя парнями

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

42-летняя эпатажная танцовщица выложила фото в "Инстаграме", предварительно отключив комментарии, пишет Life.

На этот раз балерина поделилась фото, на котором она с кокетливым, соблазняющим взглядом стоит в обнимку с двумя парнями. Причём из одежды на девушке — короткие шорты и футболка на голое тело, через которую отчётливо проступает грудь. Композиция в стиле "Я видел фильм, который начинался так же". Снимок сопровождает подпись: "Наша команда!"

Чуть ранее Волочкова разместила фото, где она в футболке с леопардовым принтом с теми же парнями, и написала интригующий пост. Чего ждать от балерины, остаётся только гадать. Но резонно предположить, что без шпагатов не обойдётся и тут.

"В этот приятный романтический вечер у костра с моими замечательными друзьями <...> обсуждаем интереснейший проект, который уже скоро обязательно станет для вас приятным сюрпризом", - пишет она. 

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