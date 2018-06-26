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  • Обычно шикарная королева Рания потерялась на фоне статной Мелании Трамп

Обычно шикарная королева Рания потерялась на фоне статной Мелании Трамп Ах, какая женщина!

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Историю с курткой Мелании Трамп пообсуждали да забыли. Понятно ведь было, что первая леди США не хотела оскорбить мигрантов. Обратим лучше внимание на один из ее последних выходов, вновь доказавший, что супруге Дональда Трампа нет равных в вопросах стиля.  

На встрече, состоявшейся на днях в Вашингтоне, королева Рания заметно проигрывала Мелании Трамп, пишет Woman. На общих фото 47-летняя супруга правителя Иордании, надевшая в этот день свободную блузу и широкие брюки из коллекции японского бренда Adeam, выглядела стильно, но терялась на фоне 48-летней первой леди США.

Мелания, также отдавшая предпочтение розовому наряду — кожаному платью с запахом Proenza Schouler, была безупречна на все сто: это прямая осанка, целеустремленный взгляд, красивая походка. Уверены, в этом кожаном платье ей было жарко (в Вашингтоне сейчас не меньше 30 градусов тепла), но она и вида не подала. Смотрите галерею!

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