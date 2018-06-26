Обычно шикарная королева Рания потерялась на фоне статной Мелании Трамп

На встрече, состоявшейся на днях в Вашингтоне, королева Рания заметно проигрывала Мелании Трамп, пишет Woman . На общих фото 47-летняя супруга правителя Иордании, надевшая в этот день свободную блузу и широкие брюки из коллекции японского бренда Adeam, выглядела стильно, но терялась на фоне 48-летней первой леди США.

Мелания, также отдавшая предпочтение розовому наряду — кожаному платью с запахом Proenza Schouler, была безупречна на все сто: это прямая осанка, целеустремленный взгляд, красивая походка. Уверены, в этом кожаном платье ей было жарко (в Вашингтоне сейчас не меньше 30 градусов тепла), но она и вида не подала. Смотрите галерею!