Сын Эвелины Бледанс едва не погиб в Болгарии

Эвелина Бледанс вместе с шестилетним сыном Семеном сейчас отдыхает в болгарской Равде. Комедийная актриса побывала в гостях у певицы Лолиты Милявской, фото с которой опубликовала в своем аккаунте в Instagram, встретилась с друзьями, насладилась ярким солнцем и лазурным морем.

Однако Эвелина и Семен столкнулись с неприятностями. Все началось с изменения погоды: подул холодный ветер, прошел дождь. А потом и вовсе случилось ЧП, о котором откровенно рассказала Бледанс своим подписчикам. «Семочка взял азбуку, чтоб идти в школу как Буратино и попросил золотых монеток на цирк, чтоб азбуку не продавать... и пока я резала арбуз съел одну шоколадку вместе с половинкой металической медальки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – начала свой рассказ Эвелина.

Можно представить, как испугалась артистка за своего шестилетнего сына. Да и сам Семен пережил несколько неприятных мгновений. «Ой-ей-ей, что у нас было.... и плакал, и задыхался, и горло порезал, но мама все достала без вызова врача, хотя реально было страшно! Обычно я ему эти медальки очищала, а тут сам решил», – объяснила Бледанс. Многочисленные подписчики поддержали артистку.