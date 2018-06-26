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  • «Мальчик в купальнике»: Ольга Бузова скопировала Шарлиз Терон, но вышло нелепо

«Мальчик в купальнике»: Ольга Бузова скопировала Шарлиз Терон, но вышло нелепо ВИДЕО!

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

32-летняя артистка показала новое видео в "Инстаграме", решив продемонстрировать стройное тело в полупрозрачном боди.

Чтобы удивлять своих подписчиков изо дня в день, телеведущая и звезда "Инстаграма" часто вдохновляется западными знаменитостями. В этот раз Ольгу Бузову уличили в заимствовании образа у Шарлиз Терон, однако попытка выглядеть столь же сексуальной не увенчалась успехом. Пользователи Сети высмеяли 32-летнюю певицу, заметив, что надо все-таки знать меру.

На видео Бузова в полупрозрачном боди и высоких каблуках проходит через широкие двери, при этом её глаза не отрываются от камеры. Некоторые из подписчиков сочли, что ведущая хотела повторить походку Шарлиз Терон из рекламы духов J'adore.

Однако и на этот раз Бузова опозорилась, считают подписчики. В комментариях под видео разразился целый скандал по поводу того, что звезда явно не дотягивает до Шарлиз, и дело не только в отсутствии соблазнительных форм...

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Ну это уже чересчур, осталось без трусов пройти, какое-то приличие должно быть, не проститутка же все-таки

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