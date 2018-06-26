Почему злорадствовать — это нормально: ученые

Сюзанна Фиске, психолог из Принстонского университета, говорит:

«Люди не любят зависть. Это унизительно. Но ничего не поделаешь – такова человеческая природа».

Ричард Смит, другой психолог, на этот раз из Университета Кентукки, по совместительству автор книги «Наслаждение болью: Темная сторона человеческой природы», утверждает:

«Давать повод для зависти – своего рода удовольствие, получаемое в результате доминирования над остальными».

Когда кому-то плохо, то тебе подсознательно может быть хорошо. Но это случается только когда страдает человек, к которому испытываешь антипатию.

Фиске в 2013- провела лабораторное исследование. Показывала подопытному разные фото, при этом с помощью электроприборов наблюдая за сокращениями мышц его лица. Было установлено, что:

слайды с изображением страдания зажиточных людей вызывали большую реакцию (скорее всего улыбку), нежели несчастные фото бедных и стариков.

Ученая объяснила это тем, что смешнее смотрится богач в дорогом костюме, внезапно оказавшийся на помойке, нежели типичный представитель данной прослойки общества во все тех же условиях. Еще одна из причин – подсознательное недоверие тем, у кого денег куры не клюют.

хотя, Фиске отметила, что богатых обычно уважают​.

Смит уверен: все из-за того, что у каждого из нас был вечно чем-то недовольный начальник, который постоянно притеснял. А потом уволил. Вроде бы и не хочешь злорадствовать, если у него горе, но от физиологии никуда не деться. Психолог успокаивает: «Нет ничего зазорного в нормальной человеческой реакции».

Опаснее, когда человек злорадствует больше из-за боли и страданий, нежели неудач оппонента.

«Это попахивает настоящим садизмом», — едва ли не крестится Фиске.

Но мы-то знаем: речь, конечно же, не о тебе. Ты в таких случаях не насмехаешься над пострадавшим, а подставляешь ему дружеское плечо. И предлагаешь подзаработать немного денег на плевой работе: