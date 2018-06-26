Отец Майкла Джексона подтвердил слухи о своей скорой смерти

Отец Майкла Джексона, 89-летний музыкальный продюсер Джо Джексон, подтвердил слухи о своей скорой смерти. На Twitter-странице он опубликовал сообщение, в котором «прозрачно» намекнул на верность информации.

«Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время», - отметил он.