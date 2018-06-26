Фото: в 16 лет эта модель вышла замуж за голливудского актера, но вот девочка подросла...

Сейчас 23-летняя девушка ни в чем себе не отказывает: бесконечные вечеринки, светские мероприятия и сольная карьера - все, о чем она, кажется, мечтала, стало реальностью.

На днях Кортни приняла участие в фотосессии на одном из пляжей Малибу, чтобы похвастаться своим внушительным бюстом. К слову, Кортни увеличила грудь через пару недель после 18-летия. Процесс увеличения бюста — от выбора имплантов до снятия бандажа после операции — был тщательно задокументирован видеокамерами, которые сопровождали юную секс-бомбу повсюду.