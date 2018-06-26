Вт, 26.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Фото: в 16 лет эта модель вышла замуж за голливудского актера, но вот девочка подросла...

Фото: в 16 лет эта модель вышла замуж за голливудского актера, но вот девочка подросла...

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Американская модель Кортни Стодден в 16 лет вышла замуж за актера Дага Хатчинсона (58), но уже через пару лет развелась с ним. 

Сейчас 23-летняя девушка ни в чем себе не отказывает: бесконечные вечеринки, светские мероприятия и сольная карьера - все, о чем она, кажется, мечтала, стало реальностью. 

На днях Кортни приняла участие в фотосессии на одном из пляжей Малибу, чтобы похвастаться своим внушительным бюстом. К слову, Кортни увеличила грудь через пару недель после 18-летия. Процесс увеличения бюста — от выбора имплантов до снятия бандажа после операции — был тщательно задокументирован видеокамерами, которые сопровождали юную секс-бомбу повсюду. 

Смотри фото!

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